“이 통계가 맞아요? 투잡 아니고?”…직장인 평균 월급 421만원, 1위는 '이 지역'

서울 직장인의 평균 월급은 476만5000원으로 나타났다. 전국에서 가장 많은 수준이다. 전국 평균은 421만5000원이었다.

고용노동부가 30일 발표한 ‘4월 시도별 임금·근로시간 조사’에 따르면, 상용근로자 1인 이상 사업체의 근로자 1인당 임금 총액은 전국 평균 421만5000원으로 집계됐다.

서울은 476만5000원으로 전국 1위를 기록했다. 정보통신(IT)·금융·전문과학기술업 등 고임금 산업이 밀집한 영향이다. 울산(475만원)은 자동차·조선·화학 등 대규모 제조업 덕에 서울과 비슷한 수준을 보였다. 반면 숙박·음식점업 비중이 큰 제주는 327만9000원으로 가장 낮았다.

‘4월 시도별 임금총액 및 전년동월대비 증감률’. 고용노동부 제공

임금 상승률은 인천(5.8%)과 전남(5.7%)이 높았고, 광주(1.5%)와 제주(1.6%)는 낮았다. 물가를 반영한 실질임금 역시 서울과 울산이 전국 평균을 웃돌았다. 실질임금 상승률은 인천(3.6%)과 전남(3.4%)이 두드러진 반면, 광주(-0.4%)와 전북(0.0%)은 정체하거나 하락했다.

1인당 월평균 근로시간은 전국 평균 174.2시간으로 나타났다. 충남(178.8시간), 경남(178.6시간)이 가장 길었고, 서비스업 비중이 큰 제주(168.7시간)와 대전(169.3시간)은 상대적으로 짧았다.

