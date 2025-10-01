이용식 딸, 85→59㎏ 감량 비결 공개 "요요없다"

개그맨 이용식 딸이 26㎏ 감량 비결을 공개했다.

이수민은 지난달 29일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서 남편인 가수 원혁에게 건강 식품을 건네며 "밥 먹고 나서 혈당 관리를 해야 한다. 안 챙겨 먹으면 안 된다"고 조언했다.

이수민은 출산 4개월 만에 85㎏에서 59㎏까지 감량했다. 원혁은 "지금 다이어트 잘 되고 있지 않느냐"면서 "점점 빠지고 있다. 내가 분명히 1g도 빼지 말라고 했지"라며 애정을 드러냈다.

이수민은 "비포 사진이 너무 부끄럽더라. 지금 사진을 많이 뿌려주고 비포 사진은 양해 부탁드린다"며 "다이어트 할 때 요요가 제일 위험하다. 요요를 안 오게 하려면 혈당 관리를 해야 한다. 내가 원래 음료수를 되게 좋아했는데, 혈당 스파이크를 조심해야 한다"고 강조했다. 원혁도 "'얼마나 빼느냐'가 중요한 게 아니고, 조금이라도 뺀 걸 유지하는 게 중요하다"고 덧붙였다.

두 사람은 지난해 4월 결혼, 1년 만인 올해 5월 딸을 안았다. TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 결혼 과정을 공개했다.

