유니닥스, ezPDF Editor 4.0 기업용 버전 선보여

인공지능(AI) 전자문서 기업 유니닥스(대표: 정기태)가 자사의 ezPDF Editor 4.0(이하 ezPDF 에디터 4.0)의 기업용 버전을 30일 선보였다고 밝혔다.

이번 신제품은 기업 및 기관 고객의 요구를 반영해 기능과 성능을 대폭 강화한 점이 특징이다.

ezPDF 에디터 4.0은 과거 네이버 자료실에서 500만 다운로드를 기록하며 시장에서 검증된 ezPDF 에디터 3.0의 후속작으로, 전자문서 편집 및 관리 분야에서 한층 진화된 사용자 경험을 제공한다. 유니닥스는 지난 7월 기관용 버전을 먼저 선보여 조달청 디지털서비스몰에 등록한 데 이어 이번에는 기업 전용 라이선스를 추가로 출시함으로써 시장 저변을 넓히게 됐다.

기업용 버전은 사용 환경에 따라 선택할 수 있도록 1년 사용권과 영구 버전 두 가지 형태로 제공된다. 이를 통해 기업 고객은 프로젝트 단위 활용부터 장기적 투자까지 다양한 형태의 도입 전략을 세울 수 있으며, 비용 효율성과 운영 편의성을 동시에 확보할 수 있다.

이번 기업용 버전에는 실무 환경에서 요구도가 높은 기능들이 다수 탑재됐다. 먼저 ‘원본문서와 비교하기’ 기능이 새롭게 제공돼 문서 수정ㆍ보정 과정에서 변경 내역을 직관적으로 확인하고 최종 결과물을 PDF 형태로 바로 공유할 수 있다. 더불어 저시력자를 위한 TTS(Text-to-Speech) 기능이 강화돼 문서 내용을 음성으로 쉽게 청취할 수 있어 접근성과 포용성을 중시하는 최근 업무 환경 트렌드에도 부합한다.

유니닥스 관계자는 “ezPDF 에디터 4.0 기업용 버전은 오랜 기간 고객사들의 피드백과 요구 사항을 반영해 개발된 결과물”이라며 “출시를 기념해 프로모션과 다양한 이벤트를 준비하고 있으며, 앞으로도 고객이 필요로 하는 솔루션 제공을 위해 노력할 것”이라고 전했다.

