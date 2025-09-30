BMW 미래재단, 영남 지역 13개 초등학교 학생 대상 과학 창의교육 제공

사진=BMW코리아 미래재단 제공

BMW 코리아 미래재단(이사장 한상윤)이 지난 9월 16일부터 26일까지 영남 지역 초등학교 학생들을 대상으로 진행한 ‘2025년 하반기 분교 초청 데이’를 성공적으로 종료했다고 30일 밝혔다.

분교 초청 데이는 BMW 코리아 미래재단의 대표 목적사업인 ‘모바일 주니어 캠퍼스’를 활용해 운영하는 교육 프로그램이다.

거점 학교를 기준으로 인근에 전교생이 40명 미만이거나 11.5톤 트럭이 진입할 수 없어 수업 제공이 불가했던 소규모 학교 학생들을 대상으로 양질의 과학 창의 교육을 제공하고 있다.

이번 분교 초청 데이는 경남 창녕군에 위치한 이방초등학교를 시작으로 경북 고령군, 성주군, 청송군, 대구 군위군 등 영남 지역 13개 초등학교에서 진행됐다. 수업에는 총 259명의 학생이 참여했다.

학생들은 모바일 주니어 캠퍼스 차량에 마련된 체험 시설을 통해 자동차의 다양한 기초 과학 원리를 학습하는 ‘실험실’ 프로그램과 직접 아이디어를 발휘해 친환경 자동차 모형을 만들어 보는 ‘워크숍’ 프로그램에 참여했다.

이를 통해 과학적인 사고력을 키우고, 친환경 에너지와 환경 보호의 중요성에 관해 흥미롭게 탐구했다.

특히 올해 분교 초청 데이에는 최신 모빌리티 트렌드를 반영해 새롭게 단장한 모바일 주니어 캠퍼스가 함께했다.

실험실에는 전기자동차, 수소자동차, 자율주행, 제동장치 등 4가지 체험 장치가 추가돼 학생들은 총 7가지의 자동차 속 과학 원리를 이해하고 체험할 수 있게 됐다.

한편 BMW 코리아 미래재단의 분교 초청 데이는 2018년 9월에 처음 진행된 이후 현재까지 총 3200명의 어린이를 대상으로 무상 교육을 제공했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지