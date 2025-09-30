HS효성더클래스, ‘2025 한국 테크마스터’ 대회서 고객 서비스 어드바이저 부문 1위 수상

사진=HS효성더클래스 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 HS효성더클래스가 ‘2025 한국 테크마스터’ 대회에서 고객 서비스 어드바이저 부문 1위를 수상했다고 30일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 코리아가 주최하는 한국 테크마스터 대회는 공식 서비스센터 테크니션 및 서비스 전문가들이 참가해 서비스 품질과 정비 역량을 겨루는 자리로, 2007년 첫 개최 이후 격년으로 진행되어 올해로 8회째를 맞았다.

HS효성더클래스는 2025 한국 테크마스터 대회에서 자사 도곡 서비스센터 소속 김상현 대리가 고객 서비스 어드바이저 부문 1위 수상자로 이름을 올리는 영예를 안았다.

대회 수상자에게는 오는 10월, 오스트리아 잘츠부르크에서 개최되는 메르세데스-벤츠 글로벌 교육 프로그램 ‘글로벌 트레이닝 익스피리언스(Global Training Experience)’에 참가할 기회가 주어진다.

해당 글로벌 교육 프로그램에서는 세계적 수준의 고객 서비스 노하우와 정비 기술을 직접 체험하고, 글로벌 전문가들과 교류할 수 있는 뜻깊은 시간이 제공될 예정이다.

HS효성더클래스 관계자는 “HS효성더클래스는 고객 서비스 강화에 지속적으로 투자를 아끼지 않았고 이번 대회를 통해 그 역량을 증명했다’며, “앞으로도 고객 만족을 최우선의 가치로 두고, 고객의 기대를 뛰어넘는 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

