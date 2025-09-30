日이시바, 부산 방문 위해 출국…"신뢰관계 강화 중요"

이시바 시게루 일본 총리가 1박 2일간의 부산 방문을 위해 30일 도쿄 하네다공항을 통해 출국했다고 교도통신이 보도했다.



이시바 총리는 출국 직전 총리 관저에서 기자들과 만나 "(한국과) 셔틀 외교를 활발히 하고 빈도를 높여 양국 신뢰 관계를 강화해 가는 것은 지역 평화와 안정을 위해 매우 중요하다"고 강조했다.

이시바 시게루 일본 총리. AFP연합뉴스

이어 "인구 감소와 수도 일극 집중 등 공통된 문제에 대해 솔직히 의견을 교환하고자 한다"고 덧붙였다.



이시바 총리는 부산에서 이재명 대통령과 정상회담, 만찬 등 일정을 소화할 예정이다.



아울러 이시바 총리는 정상회담 전 2001년 도쿄 신오쿠보역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 목숨을 잃은 '의인' 이수현 씨 묘지를 참배할 계획이다.



이시바 총리는 지난해 10월 취임 이후 처음 한국을 찾는다.



이번 방한은 이 대통령이 지난달 도쿄를 찾은 데 대한 답방이자 양국 정상 간 셔틀 외교 일환으로, 이시바 총리의 마지막 외국 방문이 될 것으로 보인다.



이시바 총리는 내달 4일 집권 자민당 새 총재가 선출되고, 10월 중순 이후 국회에서 총리 지명선거가 치러지면 퇴임한다.

