애즈원, 故 이민의 '마지막 목소리' 담은 유작, 오늘 공개

故 이민의 마지막 목소리가 담긴 애즈원의 앨범이 오늘 발매된다. 브랜뉴뮤직 제공

여성 R&B 듀오 애즈원(As One)의 마지막 싱글 ‘다만 널 사랑하고 있을 뿐이야’가 30일 오후 6시, 전 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

이번 곡은 지난달 갑작스레 세상을 떠난 멤버 고(故) 이민의 생전 마지막 목소리가 담긴 유작으로, 팬들과 동료들에게 깊은 울림을 전할 예정이다.

'다만 널 사랑하고 있을 뿐이야' 노래 가사 중 일부. 브랜뉴뮤직 제공

26일 소속사 브랜뉴뮤직의 사회관계망서비스(SNS) 채널들을 통해 공개된 영상에는 환하게 웃던 이민의 모습과 함께 신곡의 일부 가사와 음원이 담겨 눈길을 끌었다.

담담하면서도 감미로운 두 멤버의 목소리는 26년간 함께 했더 팬들에게 다시 한 번 따뜻한 추억을 불러일으켰다.

이어 29일 공개된 뮤직비디오 티저에는 애즈원의 길고 아름다웠던 음악 여정과 함께, 두 멤버 크리스탈과 이민의 일상 속 추억이 교차하며 더욱 깊은 감동을 전했다.

'다만 널 사랑하고 있을 뿐이야' 뮤직비디오 티저. 브랜뉴뮤직 제공

고 이민은 생전 이 곡에 대해 “많이 애정하고 아꼈던 노래”라고 밝히며, “화려한 기교보다는 담담하게 말하듯 부른 보컬이 핵심인 곡으로 한 소절, 한 단어 사이의 숨결과 여운에 집중해주시면 그 안에 담긴 감정을 더 깊게 느낄 수 있을 것”이라고 밝힌 바 있다.

그는 “후반부로 갈수록 감정이 벅차오르는 흐름에 귀 기울이면 단순한 ‘이별 노래’가 아닌, 지금도 누군가를 묵묵히 사랑하고 있는 이야기로 다가올 것”이라고 전했다.

애즈원은 1999년 데뷔 앨범 ‘Day by Day’를 시작으로 ‘원하고 원망하죠’, ‘미안해야 하는거니’, ‘너만은 모르길’, ‘十二夜 (십이야)’ 등 수많은 히트곡을 발표하며 한국 R&B의 대표 여성 듀오로 자리매김했다.

애즈원의 두 멤버 크리스탈과 이민은 세련된 화음과 서정적인 보컬로 발라드와 R&B의 경계를 허물었고, 2000년대 초반부터 지금까지 꾸준히 사랑받으며 여성 듀오의 독보적 위치를 지켜왔다.

최근까지 방송, 공연, OST 등 다양한 활동을 통해 팬들과 호흡해온 애즈원은 이번 싱글을 끝으로 26년간의 음악 여정을 마무리할 예정이다.

애즈원의 마지막 싱글 앨범 아트워크. 브랜뉴뮤직 제공

한편, 지난주 공개된 앨범 아트워크는 최근 방송 ‘골 때리는 그녀들’에서 故 이민과의 오랜 우정을 전한 가수 리사(Lisa)가 직접 그린 보라색 나비가 담겼다. 이는 이민을 떠나보내던 날 장례식장에서 한 마리 보라색 나비가 곁을 맴돌았던 실제 일화를 바탕으로 하여, 고인을 향한 애틋한 마음을 담았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지