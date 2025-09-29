정부 "국정자원 화재로 멈춘 시스템 73개 복구…11개 늘어"

중앙재난안전대책본부는 29일 오후 4시 기준 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 멈췄던 정부 행정정보시스템 647개 중 73개가 복구됐다고 밝혔다.



이는 정오 기준 62개보다 11개 더 늘어난 것이다.

29일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 현장에서 경찰과 소방 관계자 등의 화재 정밀 감식이 진행되고 있다. 연합뉴스

추가 복구된 시스템에는 행안부 기록관리교육훈련·강제동원자명부, 복지부 복지로·사회보장정보 자료등록포털·사회보장정보 통합업무·사회서비스 포털, 과기정통부 우편물류 내부포털 등이 포함됐다.



정부는 화재 피해가 없는 551개 시스템에 대해 먼저 복구를 진행하고 있다.



하지만 전소된 주요 정보시스템 96개가 대구센터로 이전해 재가동되기까지는 약 4주간의 시간이 걸릴 것으로 전망돼 전체 서비스 정상화까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다.



96개 시스템 목록에는 1등급인 통합보훈(국가보훈부), 국민신문고(권익위), 국가법령정보센터(법제처), 안전디딤돌(행안부)와 노사누리(고용노동부), 대테러센터 홈페이지(국무조정실), 범정부데이터분석시스템(행안부), 정책브리핑(문화체육관광부) 등이 포함됐다.



정부는 복구가 순차적으로 진행되고 있는 만큼 다시 서비스가 시작될 때마다 네이버, 다음을 통해 공지하고, 보도자료를 배포해 안내하기로 했다.



장애 해소 시까지 민원 불편 사항을 해결하기 위해 정부합동 민원센터(110콜센터), 지역 민원센터(120콜센터 등)와 민원 전담지원반을 운영한다.



[표] '국정자원 화재'로 중단됐다 복구된 73개 정부 서비스



┌────┬─────────┬──────────────────────┐



│ 연번 │ 기관명 │ 정보시스템명 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 1 │ 행안부 │ 모바일신분증(발급 제외) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 2 │ 행안부 │ 정부디렉토리시스템(내부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 3 │ 행안부 │ 문서유통시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 4 │ 행안부 │ 복합인증시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 5 │ 행안부 │ 정부암호이용시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 6 │ 행안부 │ 모바일메시지시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 7 │ 해수부 │ 해운항만물류정보시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 8 │ 해수부 │ 해양안전종합정보 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 9 │ 국무총리실 │ 국정관리시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 10 │ 복지부 │ 보건의료빅데이터 시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 11 │ 기재부 │ 디지털예산회계시스템(디브레인) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 12 │ 행안부 │ GIS기반통합시스템(외부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 13 │ 행안부 │ GIS기반통합시스템(내부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 14 │ 환경부 │ 배출권등록시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 15 │ 환경부 │ 상세등록부시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 16 │ 환경부 │ 온실가스종합정보센터 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 17 │ 관세청 │ 대표홈페이지 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 18 │ 관세청 │ 내부정보통합시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 19 │ 관세청 │ 국회답변 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 20 │ 통계청 │ 통계데이터센터 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 21 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 : 인터넷 예금 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 22 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 : 스마트 예금 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 23 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 : 금융상품몰 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 24 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 : 인터넷보험 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 25 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 : 스마트보험 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 26 │ 과기정통부 │ 학사행정 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 27 │ 복지부 │ 노인맞춤형돌봄시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 28 │ 복지부 │ 취약노인지원시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 29 │ 금융위 │ 금융정보분석원(FIU) 심사분석 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 30 │ 금융위 │ 금융정보분석원(FIU) 홈페이지 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 31 │ 소방청 │ 119 다매체 신고시스템(경찰문자서비스 제외) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 32 │ 소방청 │ 국가화재정보시스템(부분복구) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 33 │ 환경부 │ 온실가스 인벤토리 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 34 │ 행안부 │ 디지털원패스시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 35 │ 행안부 │ 전자문서진본확인시스템(외부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 36 │ 관세청 │ 빅데이터 포털(외부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 37 │ 관세청 │ 빅데이터 포털(내부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 38 │ 과기정통부 │ 인터넷 FC 영업지원 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 39 │ 복지부 │ UniMOHW(유니모) 포털 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 40 │ 행안부 │ 전자문서진본확인시스템(내부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 41 │ 행안부 │ 행정전자서명인증센터(외부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 42 │ 행안부 │ 행정전자서명인증센터(내부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 43 │ 행안부 │ 정부디렉토리시스템(외부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 44 │ 문체부 │ 공직자통합메일시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 45 │ 문체부 │ 모바일공직자통합메일시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 46 │ 행안부 │ 정부24 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 47 │ 행안부 │ 새주소안내시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 48 │ 감사원 │ OASYS │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 49 │ 복지부 │ 사회복지공제회 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 50 │ 행안부 │ 공공서비스통합관리시스템(외부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 51 │ 행안부 │ 공공서비스통합관리시스템(내부) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 52 │ 행안부 │ 주민등록 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 53 │ 과기정통부 │ 우편물류(내부포털) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 54 │ 과기정통부 │ 우편물류(내부포털DW) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 55 │ 과기정통부 │ 계약고객전용시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 56 │ 과기정통부 │ 재난방송온라인시스템 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 57 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(EMS) : 국제우편 접수 조회 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 58 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(메인) : 인터넷우체국 메인 홈페│



│ │ │이지 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 59 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(모바일) : 모바일용 인터넷우체 │



│ │ │국 홈페이지 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 60 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(우편서비스) : 국내우편, 전자 │



│ │ │우편, 증명서비스 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 61 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(우표포털영문) : 기념우표, 축하│



│ │ │카드 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 62 │ 조달청 │ 나라장터(대금결제) │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 63 │ 행안부 │ 기록관리교육훈련 : 국가기록원 기록관리 교육│



│ │ │안내, 수강신청 등 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 64 │ 행안부 │ 강제동원자명부 : 국가기록원 강제동원자명부 │



│ │ │열람신청 등 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 65 │ 복지부 │ 복지로 : 생애주기 등 복지서비스 신청 등 복 │



│ │ │지 포털 홈페이지 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 66 │ 복지부 │ 모바일복지로 : 모바일용 복지 포털 홈페이지 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 67 │ 복지부 │ 사회보장정보 자료등록포털 : 복지 관련 내부 │



│ │ │자료 등록 관리 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 68 │ 복지부 │ 사회보장정보 통합업무 : 각종 사회복지 급여 │



│ │ │및 서비스 지원 자격 통합관리 등 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 69 │ 복지부 │ 사회보장정보 포털 : 각종 사회복지 급여 및 │



│ │ │서비스 지원 자격 통합관리 메인포털 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 70 │ 복지부 │ 사회서비스정보 통합업무 : 사회복지서비스 통│



│ │ │합업무관리 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 71 │ 복지부 │ 사회서비스 포털 : 사회서비스 관리를 위한 외│



│ │ │부 포털서비스 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 72 │ 과기정통부 │ 우편물류(내부포털 cpl.koreapost.kr) : 우편 │



│ │ │물 접수, 조회 등 내부 직원용 포털 │



├────┼─────────┼──────────────────────┤



│ 73 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(우표포털) : 기념우표, 축하카드│



│ │ │ 등 국문 버전 │



└────┴─────────┴──────────────────────┘



(자료=행정안전부)

