농협중앙회는 29일 본관에서 OCI홀딩스와 함께 우리 쌀 소비 촉진과 농촌 지역 내 어려운 이웃을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다. (오른쪽) 강호동 농협중앙회장, (왼쪽) 이우현 OCI홀딩스회장. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 29일 본관에서 OCI홀딩스(회장 이우현)와 함께 우리 쌀 소비 촉진과 농촌 지역 내 어려운 이웃을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 농협중앙회장과 OCI홀딩스 회장이 직접 만나 상호 협력 방안을 논의했다.

OCI홀딩스는 태양광 및 반도체 핵심 소재인 폴리실리콘을 국내 유일하게 생산하는 기초화학소재 분야 대한민국 대표 기업으로, 세계 최고 수준의 기술력으로 글로벌 소재 산업을 선도하고 있다. 또한‘사랑의 1004운동’등 다양한 사회공헌 활동을 통해 따뜻한 나눔을 실천해 오고 있는 기업이다.

이번 협약을 통해 OCI홀딩스는 우리 쌀 약 30톤을 구매해 농촌 지역 아동센터 등 돌봄이 필요한 이웃들에게 지원할 예정이다. 이번 활동은 농업인의 정성과 자연의 뜻이 깃든‘농심천심(農心天心)’철학 아래, 우리 농산물 소비 확대와 이웃과의 정을 나누는 범국민 캠페인의 가치를 함께 실천하는 뜻깊은 사례로 평가받고 있다.

강호동 농협중앙회장은 “OCI홀딩스가 사회적 책임을 실천하는 모범 기업으로서 농심천심 운동에 함께 해주셔서 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 사회적 가치를 중심에 두고 함께 지속가능한 농업·농촌 발전을 위해 힘쓰겠다”고 전했다.

