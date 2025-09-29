현대로템, ‘2025 지속가능경영품질’ 대상 수상

현대로템이 지속가능경영 성과를 바탕으로 ESG 리더십을 인정받았다.

현대로템은 한국품질경영학회 추계 학술대회에서 대기업 최초로 ‘2025 지속가능경영품질’ 대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

조규출(오른쪽) 현대로템 품질본부장이 ‘2025 지속가능경영품질’ 대상을 수상한 후 박희준 한국품질경영학회장과 기념촬영을 하고 있다. 현대로템 제공

이 상은 학회가 주관하는 상으로, 품질경영의 관점에서 지속가능경영을 조명하고 이를 실천하는 노력을 알리고자 올해 신설됐으며 엄격한 심사를 거쳐 매년 수여된다.

현대로템은 △기후위기 대응 △ESG 경영 확산 및 동반성장 △이사회 중심의 ESG 경영 실현 등 ESG 전반에 걸쳐 다양한 성과를 도출했다.

이러한 노력이 이번 수상으로 이어졌다는 평이다.

환경 분야 기후위기 대응 성과로 국내 중공업 기업 최초로 TCFD(기후변화 재무정보 공개 태스크포스) 지지 선언, 탄소중립 로드맵 공개, 국내 유일 수소전기트램 및 바이오가스 기반 그린수소 생산시설 상용화 실현이 있다.

특히 현대로템은 올해 재활용·폐기물 저감 성과를 기반으로 ‘제19회 순환경제 선도기업 대상’에서 대통령 표창을 수상하는 등 산업계 순환경제 선도 역량을 인정받고 있다.

사회 분야 ESG 경영 확산 및 동반성장 성과로는 2022년부터 지난해까지 3년 연속 동반성장 우수기업 선정, 2016년부터 올해까지 10년 연속 국가인적자원개발 컨소시엄 성과평가 최우수기관 수상 달성이 있다.

글로벌 공급망 인권 기준에 부합하는 인권 관리 체계 구축, 협력사 금융·기술지원 등 밸류체인 전반에 걸친 노력이 인정받은 결과다.

지배구조 분야 이사회 중심의 ESG 경영 활동을 통해서는 2024년 공정거래위원회 CP 등급 평가에서 AA(우수)를 획득하는 성과를 도출했다.

사외이사 중심의 이사회 운영을 통해 독립성·투명성을 확보하고 준법·윤리경영 체계로 신뢰성 있는 경영을 펼치는 등 꾸준한 노력을 기울이고 있다.

현대로템 관계자는 “이번 수상은 고객, 협력사, 임직원 등 모두가 함께 실천해온 ESG 노력의 결실”이라며 “앞으로도 지속가능경영을 기업 문화로 내재화하고 동반성장에 힘쓸 것”이라고 말했다.

현대로템은 2021년 ‘창의적 혁신으로 이해관계자들과 함께 지속성장’이라는 지속가능경영 비전을 수립하고 매년 지속가능경영보고서를 발간하며 임직원 ESG 내재화에 힘쓰고 있다.

특히 지난해에는 방산체계기업 최초로 한국ESG기준원에서 발표한 ‘2024년 상장기업 ESG 평가 및 등급 공표 결과’에서 최고 등급인 통합 A+(매우 우수)를 획득하는 등 꾸준히 지속가능경영 성과를 거두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지