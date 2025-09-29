고령자 3명 중 1명만 '삶 만족'…상대적빈곤율 OECD 최고

우리나라 은퇴 연령층의 상대적 빈곤율이 40%에 육박하며 경제협력개발기구(OECD) 회원국에서 가장 높은 것으로 조사됐다.



올해 고령자 인구가 처음으로 전체 인구의 20%를 돌파하면서 '초고령 사회'에 진입한 가운데, 현재 삶과 자신의 사회·경제적 성취에 만족하는 고령자는 3명 중 1명에 불과한 것으로 나타났다.



통계청은 29일 이런 내용의 '2025년 고령자 통계'를 펴냈다.

◇ 노인인구 1천만 시대…'황혼 이혼·재혼' 모두 증가



올해 65세 이상 고령인구는 1천51만4천명으로 처음으로 1천만명대에 진입했다.



전체 인구 중 고령인구 비율은 20.3%로, 이 역시 처음으로 20%를 넘어섰다.



고령 인구 비중은 지속적으로 증가해 2036년에는 30%, 2050년에는 40%를 초과할 것으로 전망된다.



65세 이상 고령자 가구는 618만7천가구로 전체의 27.6%에 달했다. 2038년에는 1천만 가구로 늘고, 2052년에는 절반 이상(50.6%)을 차지할 것으로 예측됐다.



2023년 기준 65세의 기대여명(앞으로 살 것으로 기대되는 평균 생존 연수)은 21.5년, 75세는 13.2년으로, 전년 대비 각각 0.7년, 0.6년 증가했다.



2024년 고령자 가구의 평균 순자산액은 4억6천594만원으로 전년보다 1천54만원 늘었다.



소득 불평등을 나타내는 지니계수(1이면 완전 불평등)는 2023년 0.380으로 전년(0.383)보다 소폭 완화됐고, 소득 5분위 배율은 7.11배로 전년과 동일했다.



다만 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율(중위소득 50% 이하)은 2023년 기준 39.8%로, 전년보다 0.1%p 상승했다.



2022년 기준(39.7%)으로 보면 경제협력개발기구(OECD) 33개 중 가장 높다.



고령자(올해 65∼79세)의 57.6%는 일을 하고 싶다고 응답했다. 이유로는 생활비 보탬이 51.3%로 가장 많았고, 일하는 즐거움이 38.1%로 뒤를 이었다.



지난해 65세 이상 남자와 여자의 이혼은 전년 대비 각각 8.0%, 13.2% 증가했다. 전체 이혼 건수가 1.3% 감소한 것과 대조적이다.



65세 이상 재혼 또한 남자 6.4%, 여자 15.1% 늘었다. 이 역시 전체 재혼 건수 감소(남성 -1.0%, 여성 -2.6%)와 상반된 흐름이다.



지난해 65세 이상 고령자 중 자신의 현재 삶에 만족하고 있는 사람의 비중은 35.5%로 전년 대비 3.6%p 증가했지만, 전체 인구 평균(40.1%)보다는 낮았다.



고령자의 삶의 불만족도는 13.8%로, 전체 평균(12.7%)보다 높았다.



자신의 사회·경제적 성취에 만족한다고 응답한 비율은 33.2%로, 전년보다 6.6%p 증가했지만, 역시 전체 평균(35.7%)에는 미치지 못했다.



사회·경제적 성취에 불만족하다는 고령자 비율은 전체 평균인 19.6%와 같다.

◇ 고령자 58.0% "외모관리"…34.5%는 "셀프 건강관리"



65세 이상의 40.4%는 건강 관리에 시간을 투자했으며, 이는 5년 전보다 6.3%포인트(p) 증가한 수치다.



운동을 하는 등 스스로 건강을 챙기는 '자기 건강관리'를 하는 비율은 34.5%로 9.0%p 늘어난 반면, 병원 방문 등 '의료서비스 받기' 비율은 9.7%로 2.9%p 줄었다.



외모 관리를 하는 경우는 전체의 58.0%로, 5년 전보다 11.3%p 증가했다.



지난해 65세 이상의 건강 관리 시간은 하루 평균 20분으로, 5년 전인 2019년보다 1분 감소했다.



반면 개인위생 및 외모 관리 시간은 1시간 27분으로, 6분 증가했다.



일(구직 활동 포함)을 한 고령자는 34.4%로 0.6%p 증가했으며, 일한 시간은 평균 1시간 33분으로 5분 늘었다.



고령자들이 스마트폰·태블릿·PC 등 정보통신기술(ICT) 기기를 이용하는 시간이 크게 늘었고, 여가 때 영상 시청이 많아졌다.



고령자의 미디어를 활용한 여가 시간은 방송 시청이 하루 평균 3시간 30분으로 가장 많았고, 동영상 시청 19분, 독서 5분 등의 순이었다.



특히 동영상 시청 시간은 5년 사이 16분 증가했다.



또, 미디어를 활용해 여가를 보낸 경우 동영상을 시청한 비율은 21.6%로 18.1%p 뛰며 가장 큰 폭 증가를 기록했다.



ICT 기기 사용 시간은 하루 평균 1시간 39분으로, 1시간 5분이나 늘었다.



미디어 기반 여가 시간(4시간 6분)에서 ICT 기기를 이용한 시간은 46분으로, 5년 전 10분에서 크게 증가했다.



평균 수면시간은 8시간 14분으로, 14분 줄었다.

