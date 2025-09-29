[속보] 국힘 “코리아 디스카운트 최대 요인은 이재명…독선·아집 외교참사로 가득”

국민의힘은 29일 이재명 대통령의 뉴욕 순방에 대해 “외교 참사로 가득했다”고 평가했다. 이재명 정권의 외교는 “과거 학생 운동권의 반미(反美) 이념 편향 외교”라고 비판했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '이재명 정권 무능 외교 국격 실격 대응 특별위원회' 1차 회의에서 안경을 만지고 있다. 뉴시스

국민의힘은 이날 오전 국회에서 ‘이재명 정권 무능 외교 국격 실격 대응 특별위원회’ 1차 회의를 열었다. 송언석 원내대표, 특위 위원장을 맡은 김기현 의원, 위원인 김건 의원과 태영호 전 의원 등이 참석했다.

송 원내대표는 “이 대통령은 뉴욕 증권거래소 한국투자설명회 자리에서 ‘북한이 핵무기를 충분히 확보했다’는 충격적 발언을 했다”며 “대통령이 뉴욕 증권거래소까지 찾아가서 코리아 디스카운트를 전 세계에 홍보한 꼴”이라고 했다.

이어 “지난주 금요일의 코스피 폭락과 환율 폭등은 관세 협상 실패에 더해 이재명 실언이 크게 일조했다는 분석”이라며 “이쯤되면 코리아 디스카운트의 최대 요인은 이재명 리스크”라고 말했다.

또한 “무능한 정부의 관세 협상 실패로 인해 자동차, 철강, 반도체에 이어 바이오까지 막대한 관세를 부담하며 타격을 받게 됐다”며 “이런 상황인데 이재명은 뉴욕 출장에서 단 한 번도 트럼프를 만나지도 못했다. 트럼프 초청 리셉션장에 145개국 정상이 참석했지만 대한민국 대통령은 그 자리에 없었다. 이쯤 되면 피해 다닌 것인지 궁금해할 수밖에 없다”고 했다.

아울러 “여당 내 친명계는 트럼프 발언을 두고 ‘귀신 씻나락 까먹는 소리’라는 극언을 쏟아냈다”며 “반미 감정 부추겨 국면을 전환해보려는 얄팍한 정치적 계산이 깔려 있는 것 아닌지 모르겠다”고 했다.

송 원내대표는 “관세협상 실패 전 과정을 되짚어보고 진상을 규명해 향후에 다시 이런 일이 발생하지 않도록 현실적 대응 방안도 마련해나갈 것”이라고 했다.

특위 위원장을 맡은 김기현 의원은 “이 정권 외교는 실용외교 아닌 실패외교, 국익 중심 외교가 아닌 사익 챙기기 외교, 현장 외교가 아닌 노쇼외교”라면서 “관세 협상은 벼랑끝 치킨게임으로 치닫고 있고, 민주당 의원들까지 나서서 반미감정을 자극하고 정쟁에 악용한다”고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표 등 의원들이 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '이재명 정권 무능 외교 국격 실격 대응 특별위원회' 1차 회의에서 이재명 대통령의 유엔 안보리 성명 발표 영상을 시청하고 있다. 뉴시스

그러면서 “이 정권의 외교는 반미 감정에 불붙이려는 과거 학생 운동권의 낡은 이념 편향 외교”라고 했다.

이어 “3500억 달러 투자 협상에도 미국으로부터 뒤통수를 맞아 조지아주에서 대한민국 국민이 집단으로 체포·구금되는 사태가 발생했다”며 “이 모든 것이 결국 민주당에 뿌리깊게 박힌 친중반미, 독선과 아집이 불러온 외교참사”라고 했다.

그는 “무능하면 솔직하기라도 해야 하는데 이 정권은 감언이설과 거짓말로 국민의 눈과 귀를 속이려고만 한다”며 “더 이상 이런 짓 못하도록 감시하고 참담한 진상을 알리겠다”고 말했다.

