상주서 승용차가 경운기 들이받아… 1명 사망

2025-09-29
상주=배소영 기자 soso@segye.com

경북 상주에서 승용차가 경운기를 들이받는 사고가 발생해 1명이 숨졌다.

 

29일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오후 11시42분 경북 상주시 청리면 도로에서 운행 중이던 경운기를 승용차가 뒤에서 들이받는 사고가 났다.

 

이 사고로 경운기를 몰던 60대 남성이 숨졌다.

 

경찰은 승용차 운전자인 70대 남성이 운전 부주의로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.


