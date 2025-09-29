"이혼했다" 신동 폭탄 발언…15년 전 공개 프러포즈 '재조명'

그룹 '슈퍼주니'어 멤버 신동이 "이혼했다"고 거짓 고백해 웃겼다.

신동은 지난 27일 유튜브 채널 '근본채널'에 업로드된 '술 마신 김에 이런 말 해도 되나 싶은 거 다 말하는 신동의 동동포차'라는 제목의 티저 영상에서 이렇게 밝혔다.

해당 콘텐츠는 제작진이 신동에게 '포차 운영'을 제안하면서 성사됐다.

예고편엔 신동이 넷플릭스 오리지널 시리즈 '솔로지옥4'에 출연한 인플루언서 이시안과 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이시안은 신동에게 "선배님 한 잔 해서 하는 말인데, 결혼하시지 않으셨어요?"라고 물었다.

신동은 "그렇죠. 이혼했어요 지금"이라고 답했다. 그런데 신동의 이혼은 사실이 아니다. 재미를 위해 너스레를 떤 것이다. 자막에도 '(구라임)'이라는 글이 등장했다.

신동이 이 같이 농담을 한 이유는 과거 여자친구에게 공개 프러포즈를 했기 때문이다.

2010년 SBS TV 토크 예능물 '강심장'에 출연 당시 교제하던 여자친구와 결혼 준비 중이라며 이 같은 이벤트를 벌였다.

여자친구를 향해 영상 편지를 보내며 "나와 결혼해달라"고 청했다.

하지만 두 사람의 결혼은 성사되지 않았고, 신동은 2013년 결별한 것으로 알려졌다.

신동은 미혼이다. 지난 4월 SBS TV 예능물 '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 "3년 반 만난 여자친구와 지난해 4월 결별했다"고 전했다.

