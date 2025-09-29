이시영, 둘째는 딸…꽈추형 “엄마 닮아 공주님도 건강할 듯”

둘째 출산을 앞두고 있는 배우 이시영이 성별을 공개했다.

이시영은 최근 자신의 인스타그램을 통해 지인들과 함께 부암동에서 만나 데이트를 즐긴 사진을 게재했다. 이시영은 "부암동 데이트. 흐앙 항상 너무 고마워"라며 임신 중인 건강한 근황을 전했다.

이시영의 밝은 모습에 꽈추형은 "근데 배는 언제 나오냐?라고 물었다. 이에 이시영은 "오빠 이미 만삭이에요"라며 곧 출산이 임박했음을 전했다.

꽈추형은 "너는 워낙 건강하니 공주님도 엄청 건강할듯"이라며 곧 출산을 앞둔 이시영에 응원을 전했다. 특히 출산을 앞둔 둘째가 딸이라는 사실이 알려졌다.

이시영은 만삭의 몸에도 불구하고 러닝, 하이킹, 해외여행 등 활발한 활동을 이어가며 화제를 모았다. 또한, 임신 중에도 불구하고 체중이 불과 4kg만 증가했다고 밝혀 많은 이들을 놀라게 했다.

한편 이시영은 지난 2017년 9월 요식업 사업가와 결혼했다. 4개월 만인 이듬해 1월 아들을 낳았다. 그러나 이시영은 결혼 8년 만인 올해 초 서울가정법원에 이혼 조정신청서를 제출하며 파경 소식을 전했다.

이시영은 이혼 이후 전남편 동의 없이 냉동 배아를 이식, 둘째를 임신했다고 밝혔다. 그는 "쉽지 않았던 결혼생활 속에서도 버틸 수 있었던 건 단 하나, 저에게 꽉 찬 행복과 희망과 감동을 주는 천사 같은 아이가 있었기 때문"이라고 전했다.

그러면서 "앞으로 수많은 어려움이 생길 수도 있고, 여러 가지 경우의 수에 대한 고민도 있었지만, 그 모든 것을 감안하더라도 지금 제 선택이 더 가치 있는 일이라 믿고 싶다. 지금 저는 저에게 와 준 새 생명에게 감사한 마음뿐이며, 그 어느 때보다 평안하고 행복한 시간을 보내고 있다"고 밝혔다.

