“국정 책임자로서 송구”… 李정부 사안에 첫 사과

이재명 대통령이 28일 국가정보자원관리원 화재 여파로 정부 전산망 장애가 발생한 데 대해 “국정의 최고 책임자로서 송구하다”며 사과했다. 이번 정부 들어 발생한 일에 대해 이 대통령이 공식 사과한 건 취임 후 처음으로, 다수 국민에게 큰 불편을 초래하는 사안인 점을 고려한 것으로 보인다.

이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 자료를 살펴보고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이날 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 “이번 화재 때문에 국민께서 큰 불편과 불안을 겪고 있다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 관계부처들에 “취약 계층 지원 등 중요 민생 관련 시스템은 밤을 새워서라도 최대한 신속하게 복구하길 바란다”고 지시했다. 이 대통령은 또 “국민께서 겪는 고통이나 어려움에 비하면 비용도 크지 않다”면서 기획재정부에 필요한 예산을 과감하게 지원하라고 당부했다.



화재 원인에 대한 철저한 조사도 주문했다. 이 대통령은 “2023년에도 대규모 전산망 장애 사태로 큰 피해가 발생한 바 있는데, 이번 화재도 양상이 매우 유사하다는 지적이 많다”며 “이렇게 중요한 국가 기관망은 외부적 요인으로 훼손될 때 즉각적으로 대응할 수 있는 이중 운영 체계를 당연히 유지해야 되는데, 아예 그 시스템 자체가 없다는 게 놀랍다”고 질타했다.

