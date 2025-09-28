“요건 미비” vs “절차대로 추진 중”…2036 전주하계올림픽 유치, 엇갈린 주장

더불어민주당 윤준병(전북 정읍·고창) 의원이 28일 “2036 전주 하계올림픽이 국제올림픽위원회(IOC) 개최지와 기획재정부 승인 요건을 아직 충족하지 못했다”고 주장했다.

윤 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “문화체육관광부가 국정과제 선정에 부정적 입장을 유지하고 있음이 확인됐다”며 “전주 중심의 전국 10개 지자체 연대 유치 전략은 이미 IOC로부터 부적격 판정을 받았다”고 밝혔다.

더불어민주당 윤준병 의원. 연합뉴스

IOC 규정상 선수촌은 경기장에서 1시간 또는 50㎞ 이내, 관계자 숙박시설은 반경 50㎞ 내 4만 객실이 필요하며, 기재부 규정은 총사업비의 40% 이상을 광역자치단체가 부담하도록 하고 있다.

윤 의원은 이런 요건에 대해서도 “전북도의 재정 상황으로는 이를 충족하기 어렵다”고 지적했다. 이어 “상황이 이처럼 엉망진창인데 대한체육회와 전북의 책임자들은 그저 태연하다"며 "하계올림픽 유치를 정치적 목적으로만 사용할 의도가 아니라면 상황을 도민께 소상히 알려야 하고, 조속히 수습하길 바란다”고 했다.

이에 대해 문체부는 곧바로 설명 자료를 내고 “IOC는 개최 도시 선정 절차에 따라 문체부, 전북도, 대한체육회와 실무 협의를 통해 대회 콘셉트와 계획에 관한 자문을 교환했다”며 “IOC가 전주 하계올림픽 계획에 부적격 판정을 내린 사실이 없다”고 밝혔다. 또 “문체부가 유치에 부정적인 의견을 표했다는 주장도 사실과 다르다”고 반박했다.



전북도 역시 이날 공식 입장문을 통해 “전북의 유치 계획안이 IOC로부터 ‘부적격 판정’을 받았다는 주장은 전혀 사실이 아니다”고 해명했다.

도는 “2019년부터 IOC는 ‘지속 대화(Continuous Dialogue)’라는 새로운 절차를 도입해 유치 신청서를 제출하고 평가를 받는 방식이 아닌, 유치 신청 도시와 꾸준히 대화하며 최적의 개최 계획을 공동으로 설계하는 방식”이라고 설명했다.

이어 “현재 문체부, 대한체육회와 함께 IOC의 개최 요건과 기술 기준에 부합하기 위한 사전 협의 및 보완 작업을 진행 중”이라며 유치 계획안은 국제 기준에 맞춰 단계적으로 개선 중이고, 지방비 40% 분담 규정 완화를 위해 제도 개선을 모색하고 있다”고 밝혔다.

새만금 잼버리 실패와 공항 기본계획 취소 등 사례처럼 도정 현안을 치밀하게 준비하지 못한 전북도가 도민에게 정확한 정보를 공개해야 한다고 비판한 윤 의원의 주장에 대해서는 “국제 기준에 부합하는 실현 가능하고, 책임 있는 유치 전략으로 도민의 기대에 부응할 것”이라고 강조했다.

