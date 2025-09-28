병무청 "국정자원 화재로 온라인 병적증명서 발급 불가"

병무청은 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부24를 통한 온라인 병적증명서 발급이 불가능하다고 28일 밝혔다.

병무청이 운영하는 대민 관련 정보시스템과 병무행정 업무 시스템은 광주 국가정보자원관리원에 있어서 대부분의 서비스를 정상 운영 중이다.

28일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 합동감식을 위해 소방, 경찰, 국립과학수사연구원 관계자들이 이동하고 있다. 지난 26일 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비된 바 있다. 연합뉴스

다만 대전 국가정보자원관리원과 연계된 일부 서비스를 제공하지 못하고 있다.

병무청은 정부24를 통한 병적증명서 전산 발급이 불가능하다고 병무청 누리집, 모바일 앱 등을 통해 공지하고 있다.

병적증명서는 현재 가까운 지방병무청에서 현장 발급이 가능하다.

국가보훈부도 이번 화재로 국립묘지안장신청시스템과 내부 행정시스템인 통합보훈시스템 등에 장애가 발생해 국가유공자 확인 및 각종 증명서 발급, 국립묘지 안장등 여러 서비스가 제한되고 있다고 밝혔다.

보훈부는 시스템 복구 지연에 대비해 업무 연속성 계획에 따라 자체 백업 파일을 각 지방 보훈관서에 배포, 국가유공자 확인을 비롯한 민원응대와 증명서 발급 등 수기 행정이 가능하도록 조치할 예정이다.

