나경원 “국정자원 화재로 中무비자 입국 미뤄야” vs 고민정 “외국인 혐오”

국민의힘 나경원 의원(왼쪽), 더불어민주당 고민정 의원. 뉴스1

국가정보자원관리원(국정자원) 화재를 놓고 국민의힘 나경원 의원과 더불어민주당 고민정 의원이 설전을 벌였다. 나 의원이 중국인 관광객 무비자 입국을 사태 수습 뒤로 미룰 것을 촉구하자 고 의원이 “외국인 혐오 발언”이라고 지적한 것이다.

나 의원은 27일 자신의 페이스북에서 “대전 국가정보자원관리원 전산실 화재로 정부24, 국민신문고, 모바일 신분증 등 70여개 핵심 시스템이 동시에 마비됐다”며 “주민등록등·초본 발급은 물론, 공무원조차 내부망 접속과 모바일 공무원증 사용이 불가능해졌다”고 밝혔다.

이어 “이재명 정부는 다음 주 월요일(9월29일)부터 중국인 단체관광객의 무비자 입국을 허용한다고 한다”면서 “국가 행정망을 통해 자국민의 신원조차 제대로 확인하지 못하는 상황에서 앞으로 수십만 명에 달하는 중국인 입국이 대거 유입될 것으로 예상되는데 국민 불안과 우려가 커질 수밖에 없다”고 말했다.

그러면서 “사고 수습과 전산 복구, 개인정보 보호·신원확인 보안대책, 이중화 체계 확립 등 철저한 대책이 마련되기 전까지는 중국인 단체관광객 무비자 입국 시작을 연기할 것을 적극 검토해야 한다”고 주장했다.

고민정 의원은 나 의원의 중국인 단체관광객 무비자 입국 연기 검토 관련 발언에 대해 “외국인 혐오 발언”이라고 비판했다.

고 의원은 자신의 페이스북을 통해 “화재로 인한 각종 우려는 인종, 종교, 나이를 가리지 않고 모든 분야에 걸쳐 있다”며 “정부가 비상체제를 선언한 이유이다. 중국인이든, 미국인이든, 우리 국민이든 범죄를 일으킨 자들에겐 강력하게 대응해야 함은 당연하다”고 강조했다.

이어 “나 의원이 특정 국민을 불안요소로 지적하는 것을 보며 그의 머릿속이 궁금해졌다”며 “이는 인종차별, 외국인 혐오를 기반으로 한 극우의 전형이자 ‘거대망상에 빠진 극우인사’임을 다시 한번 확인했다”고 지적했다.

그러면서 “온라인상에서는 약자들을 조롱하고 혐오하는 발언이 일상처럼 번져가고 있다. 국힘은 그들의 숙주가 돼 다수의 국민들을 불안에 떨게 만들고 있다”며 “국민 불안을 키우는 이는 거대망상에 빠진 나 의원과 같은 극우 정치인들”이라고 직격했다.

앞서 지난 26일 중앙·지방정부와 공공기관의 정보통신(IT) 시스템이 모인 국정자원 내 전산실에서 화재가 발생하면서 정부 업무시스템 647개가 가동 중단된 바 있다.

정부는 이와 별개로 오는 29일부터 중국인 단체관광객 무비자 입국을 예정대로 허용한다는 방침이다.

