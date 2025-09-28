“숯가마 무너져”…양주 찜질방 가스 폭발로 28명 부상

경기 양주시의 한 찜질방 내부에서 가스가 폭발해 30명 가까이 다치는 사고가 났다.

28일 경찰에 따르면 전날 오전 10시17분쯤 양주시 장흥면의 한 숯가마 찜질방 내부에서 폭발 사고가 일어났다.

지난 27일 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 내부에서 가스 폭발 사고가 발생해 이용객, 직원 등이 다치고 대피하는 소동이 벌어졌다. 사진은 찜질방 사고 현장. 경기도북부소방재난본부 제공

소방 당국은 찜질방 이용객, 직원 등 28명이 다친 걸로 집계했다. 3명이 중상, 25명이 경상으로 분류됐다.

중상자 중 60대 남성 직원 1명은 머리를 심하게 다쳐 병원 집중치료실에서 치료받고 있으나 의식은 있는 상태다.

나머지 70대 남성 이용객과 50대 여성 이용객 2명도 머리와 허리 등을 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

폭발 사고로 주말 아침 찜질방을 이용하던 손님 등 72명이 긴급 대피하는 소동이 빚어졌다. 다만 폭발로 인한 화재는 발생하지 않았다.

소방 당국은 장비 17대와 인력 42명을 동원해 구급·구조작업을 진행했다.

경찰은 찜질방 내 숯가마 외부에서 직원이 액화석유가스(LPG)를 사용해 장작을 태우던 중, 숯가마 내부에 있던 알 수 없는 가스가 폭발한 것으로 추정하고 있다.

당시 숯가마 내부에는 사람이 없었으며, 폭발 충격으로 구조물이 무너져 내린 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “폭발한 가스가 LPG인지, 아니면 숯가마 내부 나무 등에서 발생한 가스인지는 현장 감식을 통해 확인하고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지