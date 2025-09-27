정부 전산망 먹통, 네이버·카카오 대안 창구 등판

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태로 국가 전산망 기능이 사실상 마비 상태에 빠지며 민간 플랫폼 네이버와 카카오[035720]가 대국민 공지의 대안 창구로 이용되고 있다.



행정안전부는 27일 공지를 통해 다수 행정서비스 이용이 제한되고 있다고 확인하고 포털사이트 네이버 공지(https://m.naver.com/notice)를 통해 국민 행동요령을 안내했다.

네이버에 게시된 대국민 공지. 네이버 캡처

오후에는 카카오톡을 통해 동일한 내용의 '국가정보자원관리원 공지 안내'가전달됐다.



민간 플랫폼을 활용해 정부의 대국민 공지를 전달하는 유례없는 상황이 발생한 셈이다.



월간활성이용자(MAU) 수천만명에 달하는 네이버와 카카오는 국내 플랫폼 양대 사업자로 그간에도 국가 재난 상황에서 각종 정보 등을 제공하는 재난 포털 역할을 수행해 왔다.



특히 호우 등 상황에서 기상청 특보를 비롯해 시간별 날씨 등 정보를 실시간 제공하고, 행정안전부 국민재난안전포털과 연동해 전국의 재난문자 현황 등을 전달하고 있다.



다만 정부 전산망 자체가 불능 상태에 빠져 결국 민간 사업자 포털이 대안으로 부상한 상황 자체를 놓고는 서버 이중화 등 기본적인 재난 대비 시스템 미비를 놓고 비판이 불가피할 전망이다.



특히 3년 전 카카오톡 먹통 사태로 민간 사업자에 대해서도 다중화 클라우드 서버 구축을 비롯한 강도 높은 대비책 마련이 사실상 강제된 상황에서 정작 규제기관인 정부가 손을 놓고 있다가 불능 상태에 빠져든 만큼 후폭풍을 피하기 어려울 것으로 보인다.



양측은 정부 전산망 마비라는 초유의 사태가 닥친 만큼 필요한 요청에 적극 협조하겠다는 방침이다.



네이버 관계자는 "전례없는 상황이 발생한 만큼 정부의 요청에 적극 협조할 방침"이라고 분위기를 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지