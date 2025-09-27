金총리, 세계불꽃축제 현장 점검…“국민 무사 귀가까지가 안전 완성”

김민석 국무총리는 27일 서울 여의도에서 열리는 ‘서울세계불꽃축제 2025’ 현장을 미리 찾아 행사 준비 상황을 점검했다. 김 총리는 현장 관계자들에게 “행사가 끝나고 모든 국민이 무사히 귀가하는 순간까지가 안전관리의 완성임을 명심하라”며 “끝까지 긴장의 끈을 놓지 말고 마지막 순간까지 최선을 다해달라”고 당부했다.
김 총리는 이날 여의나루역에서 서울교통공사 측으로부터 지하철 안전 대책을, 여의도공원에서 서울시 관계자로부터 불꽃 축제 안전관리 종합 대책을 잇달아 보고받았다.
김 총리는 “서울세계불꽃축제는 전국에서 가장 큰 행사인데 걱정이 많다”며 “(시민들이) 대규모로 모여 어려운 일을 겪었던 경험이 있지 않으냐. 그런 일이 없도록 잘 챙겨달라”고 주문했다. 그러면서 “예방 이상으로 중요한 게 것이 어디 있나”라며 “국민들이 추석을 앞두고 안심하고 즐길 수 있도록 경찰과 구청, 소방 등 모두 잘 준비해달라”고 당부했다.
김 총리는 또 “정부가 추진하는 ‘외국인 관광객 3000만명 시대’ 목표를 달성하기 위해서라도 이번 축제의 성공과 안전은 매우 중요하다”며 “서울에서의 안전하고 즐거운 경험이 대한민국의 매력을 높이는 계기가 될 것”이라고 언급했다. 이어 “추석을 앞두고 국민들이 안전히 축제를 즐길 수 있도록 지하철 이용객 분산, 교통체증, 유아·아동 실종, 응급 의료 체계 등의 안전관리에 각별히 신경 써 달라”고 했다.
