최장 10일 추석연휴 앞두고…유통업계, 할인행사 풍성

긴 추석 연휴를 한 주 앞두고 대형마트들이 정육과 과일 등 먹거리를 대폭 할인하는 행사를 이어간다.

롯데마트 제공

백화점은 정기 세일로 가을맞이를 시작했고, 대형 쇼핑몰은 가족들과 함께 즐길 수 있는 볼거리를 풍성하게 마련했다.

27일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 내달 12일까지 가을 정기 세일을 진행한다. 400여 개 브랜드가 참여해 FW(가을과 겨울) 시즌 신상품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다. 가을 혼수 성수기를 맞아 '웨딩페어'와 다양한 팝업스토어가 열리고 상품군 및 구매 금액에 따라 5∼10% 상당의 롯데상품권을 선착순 증정하는 혜택도 있다. 잠실점에 두 번째 매장을 연 K-패션 전문관 '키네틱 그라운드'에서는 오픈을 기념해 방문 고객을 대상으로 일별 한정 수량으로 '가치서울 약과'와 '키네틱 그라운드 스티커'를 증정하고, 구매 금액대별 기프트를 준비했다.

신세계백화점은 본점과 강남점 등 13개 전 점포에서 다음 달 12일까지 가을 정기세일과 다양한 행사를 연다. 패션·스포츠 등 장르는 최대 10∼30%, 라이프스타일은 20∼40% 할인한다. 띠어리, 메종키츠네, 준지 등 브랜드에서는 기존 고객 대상으로 매장내 QR코드를 활용한 룰렛 프로모션을 통해 5∼15% 할인권은 랜덤으로 증정한다. 강남점에서는 슈즈 브랜드 어그의 팝업스토어가 열린다. 신세계 제휴카드로 명품, 패션, 잡화를 구매하면 구매 금액별로 최대 7%를 신백 리워드로 지급한다.

현대백화점은 다음 달 19일까지 압구정본점 등 전국 지점에서 가을 시즌 테마행사 '더현대 팝업 페스타'를 연다. '취향 여행'을 콘셉트로 다양한 라이프스타일을 반영한 150여개의 팝업스토어를 선보이는 행사다. 무역센터점에서는 한복을 현대적으로 재해석한 '하플리'의 팝업스토어가, 더현대서울에서는 인기 드라마 '폭군의 셰프' 팝업스토어가 열린다. 전국 48개 팝업 매장을 방문해 스탬프를 모으는 '팝업 마스터 챌린지'도 운영한다.

롯데마트는 오는 29일까지 '초절약 쇼핑대전'을 열어 '요리하다 양념LA 꽃갈비'를 반값 할인하는 등 명절 전 알뜰 장보기를 돕는다. 주말 초특가 상품으로는 상생 사과, 햇밤, 백숙용 닭 등이 준비됐고 고기 양념, 부침·튀김가루, 게맛살, 데친 고사리, 깐 도라지 등 명절에 많이 쓰이는 식재료·나물도 대폭 할인한다. 30일부터 외국인 특화 10개점에서 'K-푸드 페스타'도 진행한다.

이마트는 추석 연휴를 앞두고 이달 30일부터 10월 5일까지 '고래잇 페스타'가 열린다. 신선식품부터 가공식품, 생활용품, 가전제품까지 업계 초저가 수준의 전방위적인 할인을 한다는 계획이다. 햇사과 등 추석 제수용품과 삼겹살, 오징어 등 신선식품, 여행가방, 포터블 스크린 등 다양한 품목에 할인 및 증정 프로모션이 적용된다.

홈플러스는 오는 30일까지 육류와 과일 등 먹거리를 파격 할인하는 '추석 물가 안정 프로젝트'를 진행한다. 한돈, 신고배, 홍로사과 등을 특가에 제공하고 멤버십 회원에 추가 농할 쿠폰을 적용해 가격 부담을 낮췄다. 특란, 식용유, 맛살, 햄 등 명절에 많이 쓰이는 식재료, 냉동 전류 등도 저렴하게 살 수 있다.

스타필드 코엑스몰점은 오는 5일까지 전통문화유산을 세련된 감각으로 재해석한 '한국문화상품 굿즈' 팝업 스토어를 연다. 오픈런 대란을 일으킨 박물관 굿즈를 한자리에 모은 행사다. 하남점은 28일까지 외부 광장에 '별빛 야장'을 열고 먹거리 장터와 플리마켓, 뮤지컬·버스킹 공연, 마술쇼 등을 진행한다.

쿠팡은 추석을 앞두고 신선·가공식품 추석 선물세트 1천400여개를 최대 50% 할인가에 선보인다. 정육 대표 상품으로 '농협안심한우 1등급 채반선물세트'를 행사카드 결제 시 최대 37% 할인을 적용해 10만원대 초반에 선보인다. '해운대암소갈비집'의 양념갈비, 2002년 부산에서 시작된 '겐츠 베이커리'의 롤케이크·쿠키 등도 새롭게 선보인다. 이외에도 명절 수요가 높은 간식·식재료·건강식품 등 1만3천여개의 추석 먹거리도 최대 60% 할인 판매한다.

롯데온은 온누리상품권을 사용해 추석 선물 상품을 구매할 수 있는 '온누리 추석' 기획관을 30일까지 진행한다. 매일 최대 20% 할인 쿠폰에 온누리스토어 단독 5% 할인도 적용된다. 또 하이원리조트의 스키 시즌 로커를 선착순 한정 수량 판매하며 오크밸리 스키장 시즌권 얼리버드 특가 상품도 내달 1일까지 판다.

11번가는 오는 28일까지 '추석맞이 주방가전 대표 브랜드전'을 한다. 전기밥솥, 전기그릴, 인덕션, 음식물처리기, 커피머신, 에어프라이어, 블렌더 등 다양한 주방가전을 만나볼 수 있다. 쿠쿠, 쿠첸, 드롱기 등 주방가전 대표 브랜드의 인기 제품에 최대 25% 즉시 할인 혜택을 준다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지