한우·수산·과일부터 주류까지…유통업계, 대규모 할인전 통해 고객 잡기 나섰다

추석 명절 연휴가 일주일도 채 남지 않은 가운데, 대형마트 3사가 일제히 식료품 할인 행사를 진행한다. 한우·수산·과일부터 주류까지 대규모 할인전을 통해 고객 잡기에 나섰다.

이마트 제공

28일 유통업계에 따르면 이마트가 추석 선물세트 본 판매에 돌입한 가운데, 다음달 6일까지 행사카드를 통한 최대 50% 할인 혜택과 함께 결제 금액대별 신세계상품권 최대 50만원을 증정한다.

이번 본 판매는 지난 사전예약 기간의 매출 데이터를 분석해 사전예약 혜택을 연장하는 한편 고객 맞춤형 본 판매 전용 선물세트를 구성한 것이 특징이다.

이마트 선물세트는 SSG닷컴 이마트몰에서도 대부분 구매 가능하다.

축산 선물세트에서는 10만원대 초반의 본 판매 전용 한우 세트를 20% 할인가에 선보인다.

'피코크 한우갈비 등심세트'를 행사가 11만400원에, '피코크 한우 갈비세트 3호'를 11만2000원에 판매한다.

'조선호텔 와규 프리미엄 세트(호주산 와규 2.4㎏)'는 기존 사전예약 기간 행사카드 결제 시 20% 할인에서 본 판매 기간 30% 할인으로 혜택을 확대해 행사가 14만7000원에 구매 가능하다.

수산 선물세트는 본 판매에서도 사전예약 혜택가를 66개 전 품목 유지한다.

주류 선물세트는 고객 맞춤형 가격대로 특별 기획했다.

이마트 단독으로 전용잔을 함께 증정하는 '글렌알라키 12년(700㎖, 영국)'을 9만6800원에, '케이머스 카버네 소비뇽 2022(750㎖, 미국)'를 14만8000원에 판매한다.

롯데마트는 추석을 앞두고 고객 장바구니 부담을 낮추고자 다음달 1일까지 PB(자체브랜드) 제수용품 할인 행사를 진행한다.

먼저, 명절 상차림용으로 선호도가 높은 육류 PB를 준비했다.

대표적으로 '요리하다 양념 LA 꽃갈비(800g·냉장)'를 엘포인트 회원에게 50% 할인해 2만 7800원에 판매한다.

이외에도 '요리하다 남도떡갈비(375g·냉동)'와 '요리하다 한입쏙 떡갈비(400g·냉동)'는 각 5990원 균일가에 판매한다.

PB 전은 3개 이상 구매 시 20% 할인 혜택을 제공한다.

대상 상품은 △요리하다 고기깻잎전(300g) △요리하다 동태전(300g) △요리하다 동그랑땡(850g) △요리하다·교동전선생 표고전(300g) 총 4종이다.

이외에도 '요리하다 오징어해물완자'는 1000원 할인한 6990원에 선보이고 꼬지전용 '오늘좋은 김밥햄(100g)'과 '오늘좋은 요리용 맛살(165g)'은 각각 1290원, 1790원에 판매한다.

추석 대표 먹거리 송편도 합리적인 가격에 준비했다.

'요리하다 흰 깨송편(500g)'과 '요리하다 쑥 깨송편(500g)'은 국산 멥쌀로 만든 피에 참깨 소를 가득 넣은 냉동 간편식으로 브랜드 냉동 송편 대비 20% 이상 저렴하다.

해당 상품은 3개 이상 구매 시 20% 할인 혜택을 제공해 개당 5592원에 판매한다.

홈플러스가 명절을 앞두고 오는 30일까지 '추석 물가안정 프로젝트'를 전개한다.

먼저 마이홈플러스 멤버특가로 한돈·한우·과일 등 신선식품을 파격가로 선보인다.

대표적으로 '한돈 일품포크 삼겹살·목심(100g)'은 20% 할인에 농할쿠폰 20% 추가 할인 혜택을 제공하며 '한돈 일품포크 앞다리살(100g)'은 30% 할인에 20% 농할쿠폰 혜택을 추가로 선보인다.

동기간 가을 제철을 맞은 과일도 함께 선보인다.

△11Brix(브릭스) 신고배 △12Brix 홍로사과를 마이홈플러스 멤버특가 20% 할인에 농할쿠폰 20% 할인을 추가로 제공하며 △새벽수확 양상추는 마이홈플러스 멤버십 특가로 준비했다.

또한 오는 30일까지 '15Brix 프리미엄 알큰 샤인머스캣'과 '상주 캠벨포도'를 7대 카드 결제 시 5000원 할인하고 시금치는 멤버십 대상 3000원 할인한다.

또한 홈플러스는 추석맞이 농축산물 할인지원 행사를 통해 오는 28일까지 마이홈플러스 멤버특가 20% 할인에 농할쿠폰 20% 추가 혜택을 더했다.

이외에도 다음 달 7일까지 2025년 추석 선물세트 본 판매를 전개하고 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

롯데백화점 잠실점 2층에서는 K패션 전문관 '키네틱 그라운드(KINETIC GROUND)'의 두 번째 매장을 오픈한다.

대표 브랜드로는 △마뗑킴(Matin Kim) △더바넷(The Barnnet) △테토(TETO) △로우로우(RAWROW) 등이 있다.

오픈을 기념해 첫 주말 3일 동안 방문 고객을 대상으로 일별 한정 수량으로 '가치서울 약과' 및 '키네틱 그라운드 스티커'를 증정한다.

이와 함께 롯데백화점은 리유저블백 등 구매 금액대별 기프트도 증정한다.

또한 20·40만원 이상 구매 시 10% 상당의 엘(L)포인트를 증정하고 롯데백화점 앱(APP)에서는 키네틱 그라운드 브랜드 10만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 5000원 금액 할인 쿠폰을 선착순으로 다운 받을 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지