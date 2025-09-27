金총리 "국가정보자원관리원 화재 진압에 인력 총동원" 긴급지시

김민석 국무총리는 26일 대전에 있는 국가정보자원관리원에서 리튬배터리 화재가 발생한 것과 관련해 "가용한 모든 장비와 인력을 동원해 화재 진압에 나서달라"고 긴급 지시했다.



김 총리는 국가정보자원관리원 화재 상황을 보고 받은 직후 행정안전부와 소방청, 경찰청, 대전시에 이같이 지시했다고 총리실이 밝혔다.

김민석 국무총리가 25일 서울 중구 한국관광공사 서울센터에서 열린 제10차 국가관광전략회의에서 머리를 만지고 있다. 연합뉴스

김 총리는 행안부에는 "상황전파시스템, 모바일신분증 등 국가정보시스템 장애를 신속히 복구하는 데 가용 자원을 최대한 동원해 만전을 기해 달라"고 당부했다.



이어 "특히 인명 피해가 발생하지 않도록 현장 활동 중인 화재 진압 대원 등 소방 공무원의 안전에도 만전을 기해야 한다"며 "현장 통제 등 안전 조치를 철저히 하라"고 강조했다.



김 총리는 이후 "전 중앙행정기관은 국가정보 내외부 시스템에 대한 점검 및 상황을 파악하고 정부 및 국민 피해 방지에 최선을 다해 달라"고 추가 지시를 내렸다.



그는 "행정안전부는 정부 서비스 접속 장애 관련 피해 상황 등을 신속히 파악해 주요 민원 서비스가 신속히 제공될 수 있도록 조치하라"고 주문했다.



앞서 이날 오후 8시 15분께 대전 유성구 국가정보자원관리원 내 무정전·전원 장치(UPS)실 리튬배터리에서 불이 났으며, 이로 인해 모바일 신분증과 국민신문고 등 70개가량의 정부 서비스가 중단된 상태다.



소방당국은 화재 현장에 소방차 70대 등을 투입해 진압에 총력을 기울이고 있지만 어려움을 겪고 있다.



현재까지 이날 불로 내부에 있던 1명이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었다.

<연합>

