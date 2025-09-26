日 이시바 30일 방한… 李 대통령과 부산서 정상회담

이재명 대통령이 오는 30일부터 다음 달 1일까지 1박2일 일정으로 방한하는 이시바 시게루 일본 총리와 부산에서 한·일 정상회담을 갖는다.

강유정 대통령실 대변인은 26일 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “이시바 총리가 이 대통령의 초청으로 오는 30일부터 10월1일까지 1박2일간 한국을 방문한다”며 “양 정상은 부산에서 한·일 정상회담 및 만찬 등 일정을 가질 예정”이라고 밝혔다. 강 대변인은 “이번 이시바 총리 방한은 지난 8월 재개된 셔틀외교에 따라 양 정상이 조만간 한국에서 만나기로 한 데 따른 것”이라며 “당시 이 대통령은 서울이 아닌 지방에서 회동할 것을 제안한 바 있다”고 말했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 8월 23일(현지시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 소인수 정상회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 이재명 대통령 SNS

일본 총리가 방한을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 것은 지난 2004년 고이즈미 준이치로 전 총리가 제주도에서 노무현 전 대통령과 한·일 정상회담을 가진 이후 21년 만이다.

강 대변인은 “이번 회담을 통해 한·일 정상은 양국 간 미래지향적 협력의 발판을 더욱 공고히 하고 역내 평화와 안정을 위한 한·일, 한·미·일 공조 강화 방안 그리고 지역 및 글로벌 차원의 양국 공동 관심사에 대해 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것”이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지