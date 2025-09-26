농협 쌀 소비촉진 대학생 서포터즈, 수원화성 플로깅 실시

농협경제지주가 운영하는 '쌀 소비촉진 대학생 서포터즈'가 26일 수원화성을 찾아 환경보호를 위한 플로깅 활동을 진행하고 기념사진을 촬영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)가 운영하는 ’쌀 소비촉진 대학생 서포터즈’는 26일 수원화성을 찾아 환경 보호를 위한 플로깅* 활동을 진행했다.

* 플로깅 : 스웨덴어로 줍다를 뜻하는 ‘Plocka Upp’과 조깅을 합친 단어로 걷거나 뛰며 쓰레기를 줍는 활동

이번 활동은 27일부터 개최되는 제62회 수원화성문화제를 앞두고 관광객들이 깨끗한 수원화성 일대를 즐기길 바라는 취지로 마련됐다.

쌀 소비촉진 대학생 서포터즈는 장안문에서 출발해 화서문, 서장대, 화성행궁을 돌며 쓰레기 수거에 나섰다. 또한, 플로깅 활동 현장에서 시민들에게 아침밥의 효능과 쌀 가공식품을 홍보하면서 쌀 소비촉진과 아침밥 먹기 동참을 독려했다.

권민경 서포터즈는 “유네스코 세계문화유산인 수원화성에서 플로깅 활동을 통해 환경 보호의 중요성과 문화유산 보존의 가치를 함께 배울 수 있었다”고 말했다.

박서홍 농업경제대표이사는 “깨끗한 지역사회 조성을 위한 서포터즈 학생들의 노력에 감사하다”며 “농협경제지주는 다양한 ESG 활동을 통해 지역사회와의 상생에 앞장설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

