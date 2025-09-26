농협 쌀 소비촉진 대학생 서포터즈, 수원화성 플로깅 실시

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)가 운영하는 ’쌀 소비촉진 대학생 서포터즈’는 26일 수원화성을 찾아 환경 보호를 위한 플로깅* 활동을 진행했다.
* 플로깅 : 스웨덴어로 줍다를 뜻하는 ‘Plocka Upp’과 조깅을 합친 단어로 걷거나 뛰며 쓰레기를 줍는 활동
이번 활동은 27일부터 개최되는 제62회 수원화성문화제를 앞두고 관광객들이 깨끗한 수원화성 일대를 즐기길 바라는 취지로 마련됐다.
쌀 소비촉진 대학생 서포터즈는 장안문에서 출발해 화서문, 서장대, 화성행궁을 돌며 쓰레기 수거에 나섰다. 또한, 플로깅 활동 현장에서 시민들에게 아침밥의 효능과 쌀 가공식품을 홍보하면서 쌀 소비촉진과 아침밥 먹기 동참을 독려했다.
권민경 서포터즈는 “유네스코 세계문화유산인 수원화성에서 플로깅 활동을 통해 환경 보호의 중요성과 문화유산 보존의 가치를 함께 배울 수 있었다”고 말했다.
박서홍 농업경제대표이사는 “깨끗한 지역사회 조성을 위한 서포터즈 학생들의 노력에 감사하다”며 “농협경제지주는 다양한 ESG 활동을 통해 지역사회와의 상생에 앞장설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
