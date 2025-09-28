“저 집 수상해” 김해 커플 뱃속 보니…눈물 흘린 황정음 [금주의 사건사고]

완연한 가을 날씨가 찾아온 9월 마지막 주에도 전국에서 많은 사건사고가 벌어졌다. 국내에서 마약을 직접 만들어 유통하려던 영국인 관광객들이 적발되는가 하면 40억원대 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 배우 황정음(40)은 징역형의 집행유예를 선고받았다. 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에 있는 전산실 내 리튬이온배터리에서 화재가 발생해 정부 업무시스템이 마비되기도 했다.

◆ 마약 ‘꿀꺽’…김해 주택서 직접 유통하려던 영국인들 구속

경찰이 지난 4일 경남 김해의 한 주택에서 마약을 제조하던 영국인 남녀를 검거하고 마약을 압수하는 모습. 경남경찰청 제공

경남경찰청 범죄예방대응과 풍속수사팀은 일명 ‘클럽 마약’이라 불리는 엑스터시를 제조한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 영국 국적의 40대 남녀 A씨와 B씨를 구속해 검찰에 송치했다고 지난 23일 밝혔다. 연인 관계인 이들은 지난 4일 오후 3시24분쯤 경남 김해시 한 다세대주택에서 마약을 제조한 혐의로 경찰에 체포됐다.

이들은 지난달 22일 여행비자로 영국에서 입국했고, 당시 마약 1800정을 제조할 수 있는 원재료 360g을 밀반입한 것으로 파악됐다. 남성은 엑스터시 360g을 삼켜 뱃속에 숨겨 공항 세관을 통과했다. 이들은 닷새 동안 국내 관광을 한 뒤 지난달 27일 김해 주택가의 한 빌라에 투숙했다. 이 빌라는 마약조직원으로 추정되는 사람이 미리 빌려둔 집이었다.

경찰은 이들이 부산과 경남 창원 등의 유흥가에 마약을 판매할 계획을 세운 것으로 보고 있다. 경찰은 이들을 구속하는 한편 국제 마약밀매 조직과 연결된 것으로 보고 상선을 추적 중이다.

◆ “경찰서 근처도 안가봤는데” 눈물…‘43억 횡령’ 황정음 집유

특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 배우 황정음이 지난 25일 집행유예를 선고받고 제주지방법원을 나오면서 취재진 질문을 받고 있다. 제주=연합뉴스

제주지법 형사2부(부장판사 임재남)는 지난 25일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 불구속 기소된 황정음씨에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다. 황씨는 2022년 초부터 12월까지 지분 100%를 소유한 가족법인 훈민정음엔터테인먼트에서 43억4000여만원을 개인 계좌로 빼내 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 황씨는 이 중 42억여원을 가상화폐에 투자한 것으로 조사됐다.

황씨 측은 지난 5월 첫 공판에서 공소사실을 모두 인정한 후 피해액 전액 변제를 위해 속행을 요청했고, 재판부는 이를 수용했다. 당시 황씨는 30억원가량을 변제했고, 이후 6월 사유재산 등을 처분해 나머지 피해액을 모두 변제했다.

황씨 측은 재판에서 회사를 키워보겠다는 생각으로 암호화폐에 투자하게 됐고 회계나 절차에 대한 인식이 부족해 변제만 잘하면 문제가 없을 것이라고 미숙하게 생각해 범행에 이르게 됐다고 해명했다. 황씨는 선고 후 눈물을 흘리며 재판장을 빠져나와 “심려를 끼쳐 죄송하다. 그동안 경찰서 근처도 가본 적이 없어서 선고 결과를 듣고 눈물이 나왔다”고 말했다.

◆ 국가 전산망 ‘STOP’…국정자원 화재 원인 수사

지난 27일 밤 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 소화수조에 담긴 불에 탄 리튬이온 배터리에 소방대원이 물을 뿌리고 있다. 대전=연합뉴스

대전경찰청은 28일 정부 전산망 마비를 불러온 대전 유성구 국정자원에서 소방당국, 국립과학수사연구원과 합동 감식에 나섰다. 경찰은 소방당국이 초진을 선언한 전날에 이어 이틀째 감식을 진행했다. 전담수사팀은 불이 난 ‘무정전·전원 장치’(UPS)용 리튬이온 배터리가 폭발한 이유를 규명하는 데 수사력을 집중하고 있다.

배터리 관리상 문제나 안전조치가 미비했는지 등을 관리자 등을 대상으로 조사할 예정이다. 배터리 노후화가 화재의 원인이라는 관측과 함께 이전하는 과정에서 모종의 작업 실수가 있었던 게 아니냐는 의혹도 제기되는 상황이다. 화재 원인이 된 UPS용 배터리는 2014년 8월 국정자원에 납품돼 사용됐다. 제조사가 권장한 사용기간인 10년을 1년가량 넘긴 상태였다.

앞서 지난 26일 오후 8시20분쯤 대전 유성구 국정자원에 불이 났다. 소방당국은 장비 67대와 인력 242명을 투입, 약 10시간 만에 큰 불길을 잡았다. 행정안전부는 국정자원 대전 분원 내 네트워크 장비 재가동을 진행해 이날 오전 7시 기준 50% 이상, 핵심 보안장비는 전체 767대 중 763대(99%) 이상 재가동을 완료했다. 화재로 전소된 배터리 384개는 전날 오후 모두 화재 현장에서 반출을 완료했다.

국정자원 대전 분원에는 모두 647개의 정부 전산 시스템이 있다. 이 중 96개는 이번 화재로 직접적인 피해를 본 것으로 잠정 파악됐다. 나머지 551개는 정보시스템을 가열로부터 안전하게 보전하기 위해 선제 중단한 바 있다.

