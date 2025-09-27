日 자민당 총재 선거 ‘초읽기’…‘펀쿨섹’ 고이즈미 신지로 당 의원 지지 1위 ‘박빙’

일본 집권 자민당 총재 선거가 약 1주일 앞으로 다가왔다. 자민당 총재 후보인 고이즈미 신지로 농림수산상은 당 소속 의원, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상은 당원으로부터 각각 가장 많은 지지를 받으면서 박빙 양상을 띄고 있다.

26일 지지통신은 전날까지 자민당 소속 국회의원을 상대로 총재 선거 후보 지지 의향을 조사한 결과, 고이즈미 농림수산상을 지지한다는 의원이 20%를 넘어 가장 높게 나왔다. 고이즈미 신지로 농림수산상은 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남으로, 우리나라에선 ‘펀쿨섹’이라는 별멍으로 잘 알려져있다.

고이즈미 신지로 농림수산상. 로이터연합뉴스

고이즈미 농림수산상은 지난해 9월 총재 선거 1차 투표에서도 가장 많은 의원표를 얻었다.

지지통신은 “고이즈미 농림수산상은 옛 아베파 등 해산한 파벌 의원과 유일하게 남은 아소파 의원, 파벌에 속하지 않은 의원을 불문하고 폭넓은 지지를 받았다”며 “지난 22일 출정식에는 대리인을 포함해 92명이 참가했다고 발표했다”고 보도했다.

다카이치 전 경제안보담당상은 지지 의원이 40명을 약간 하회하는 수준으로 나타났다. 지지통신은 “다카이치 전 경제안보담당상을 지지하는 의원은 절반이 옛 아베파 의원이며, 이외에도 대부분은 보수 성향 의원”이라고 전했다.

다카이치 전 경제안보담당상은 지난해 총재 선거 1차 투표에서는 의원 득표수 2위를 기록했지만, 이후 치러진 중의원 선거와 참의원 선거에서 그를 지원했던 의원들 일부가 낙선하는 바람에 지지세가 약해진 것으로 지지통신은 분석했다.

다카이치 사나에 전 경제안보담당상. UPI연합뉴스

하야시 요시마사 관방장관을 지지하는 의원은 고이즈미 농림수산상에 이어 50명대로 ‘다크호스’로 부상했다. 지지통신은 하야시 장관이 고이즈미-다카이치 양강 구도를 깨기 위해서는 당원 표 확보가 필요하다고 분석했다.

다만 지지통신은 “의원들 가운데 4분의 1 정도는 아직 의사를 정하지 않아 정세는 여전히 유동적”이라고 지적다.

니혼테레비가 23∼24일 자민당 당원(당비 납부 일본 국적자)·당우(자민당 후원 정치단체 회원) 1108명을 대상으로 실시한 조사에선 다카이치 전 경제안보담당상을 지지한다는 응답자는 34%로 가장 높게 나타났다. 이어 고이즈미 농림수산상 28%, 하야시 장관 17% 순이었다.

닛테레는 이달 19∼20일 조사와 비교하면 다카이치 전 경제안보담당상은 6%p 올랐고, 고이즈미 농림수산상은 4%p 하락했다고 전했다.

23일 도쿄 자민당 당사에서 열리는 자민당 총재 선거 후보 합동 기자회견을 앞두고 다섯 명의 후보가 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 고바야시 다카유키 전 경제안보상, 모테기 도시미쓰 전 외무상, 하야시 요시마사 관방장관, 다카이치 사나에 전 경제안보상, 고이즈미 신지로 농림수산상. AP연합뉴스

일본에서는 보통 집권당 대표가 총리를 맡는다. 중의원과 참의원이 모두 여소야대 구도이지만, 야권이 분열돼 있어서 다음달 4일 선출되는 새 자민당 총재가 이시바 시게루 총리를 이어 총리가 될 것으로 예상된다.

자민당 총재 선거는 국회의원과 당원·당우 투표를 합산해 결과를 낸다. 국회의원 295명은 각각 1표를 행사하고, 당원·당우 투표는 국회의원 표와 동수인 295표로 환산한다.

1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않으면 상위 2명이 결선 투표를 치른다. 결선은 국회의원 표 295표에 지방 조직 47표를 더하는 방식이어서 국회의원 표 비중이 매우 커지게 된다.

선거가 막바지에 이르면서 총재 선거 후보자들은 당원 표 확보를 위해 총력전을 펼치고 있다. 특히 소셜미디어(SNS) 활동에 힘을 쏟고 있다.

다카이치 전 경제안보담당상은 웹사이트에서 인공지능(AI)을 활용한 ‘AI 사나에씨’를 선보였다. 고이즈미 농림수산상은 국민의 생생한 목소리를 듣는 온라인 홈페이지를 개설했다.

하지만 당내에서는 SNS를 적극적으로 활용하는 것에 대해 불필요한 오해를 초래할 수 있다며 우려를 나타내기도 했다. 한 자민당 중견 의원은 “위험성이 크고, 지지 확대로 얼마나 이어질지 알 수 없다”고 요미우리에 말했다.

