출발 10분 만에 ‘삐걱’…승객 70명 태운 한강버스 회항, 무슨 일?

26일 서울 한강버스 선박이 방향타 이상으로 운항 중 회항했다. 지난 18일 정식 운항을 시작한 이후 벌써 세 번째 고장이다.

서울시 한강버스가 정식 운항을 시작한 지 닷새째인 23일 서울 여의도 한강버스 선착장 인근에서 운항을 하고 있다. 뉴시스

서울시에 따르면 이날 오후 12시 40분쯤 마곡 선착장을 출발해 잠실로 향하던 한강버스 104호가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지하고 회항했다. 시는 안전 확보 차원에서 즉시 회항을 결정하고 오후 12시50분 마곡선착장에 승객 70명 전원을 하차시켰다.

운영사는 승객들에게 환불 절차를 안내했고, 해당 선박에 대해 점검·수리 작업에 나섰다. 승객 전원에게 환불 조치도 이뤄졌다.

이에 따라 오후 3시 30분 잠실 출발 마곡행, 오후 6시 마곡 출발 잠실행 선박은 운행이 취소됐다. 운영사는 홈페이지에 공지문을 올려 “선박 운행 간 제한사항 발생에 따라 아래 노선은 금일 운항이 취소됐다”고 밝혔다.

한강버스는 지난 18일 정식 운항을 시작한 뒤 불과 나흘 만인 지난 22일 두 차례 고장난 바 있다. 앞서 22일 오후 7시쯤 옥수 출발 잠실행 한강버스(102호)와 오후 7시 30분쯤 잠실 출발 마곡행 한강버스(104호)가 전기 계통 이상으로 문제가 생겨 운항을 중단한 바 있다.

한편 오는 27일은 여의도 한강공원에서 열리는 ‘2025 서울세계불꽃축제’ 행사 준비로 마포대교-한강철교 간 운항이 제한됨에 따라 한강버스 운항이 중단된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지