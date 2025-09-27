미진축산, AB6IX 박우진 브랜드 모델로 발탁... 새로운 광고 11월 공개

외식 브랜드 미진축산(운영사 ㈜미진미트, 대표 전용정)은 오는 11월부터 지상파 방송과 온라인 플랫폼을 통해 새로운 광고를 선보일 예정이라고 밝혔다. 이번 광고는 브랜드 이미지를 강화하는 동시에 전국 가맹점 홍보와 고객 접점 확대에 활용될 계획이다.

이번 광고 모델로는 그룹 AB6IX 멤버 박우진이 발탁됐다. 촬영은 지난 8월 말 경기 일산의 한 스튜디오에서 진행됐으며, 관계자들에 따르면 다양한 콘셉트의 장면이 준비돼 하루 동안 촬영이 이어졌다. 스태프들은 “박우진 씨가 집중력 있는 태도로 촬영을 소화하며 브랜드가 원하는 이미지를 정확히 표현했다”고 전했다.

브랜드 측은 이번 발탁 배경에 대해 “젊은 세대와의 접점을 강화하고, 브랜드가 지향하는 친근하면서도 신뢰할 수 있는 이미지를 소비자에게 전달하기 위해 결정했다”고 설명했다. 이어 “광고는 전국 가맹점 홍보물과 신규 창업 상담 과정에서도 활용돼 브랜드 신뢰도를 높이는 자료가 될 것”이라고 덧붙였다.

완성된 광고는 11월부터 지상파 방송을 통해 공개되며, 유튜브와 인스타그램 등 온라인 채널에서도 순차적으로 선보일 예정이다. 특히 온라인 콘텐츠는 젊은 세대의 이용 패턴에 맞춰 짧고 직관적인 형식으로 편집돼 배포될 계획이다.

개인 유튜브 채널 ‘wootube(우튜브)’를 운영하며 팬들과 꾸준한 소통을 이어가고 있는 박우진은 지난 8월 25일 AB6IX의 10번째 EP ‘UPSIDE DOWN(업사이드 다운)’을 발매하고 음악 방송과 라디오 등 다양한 무대에 오르며 활발한 활동을 펼치고 있다. 그룹 활동과 개인 활동을 병행하며 다채로운 매력을 선보이고 있는 그는 광고 모델로서도 새로운 행보를 이어가고 있다.

