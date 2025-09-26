더보이즈·QWER, 응원봉 유사성에 뿔난 팬들… 소속사 "법적 대응"

그룹 QWER이 월드투어를 앞두고 공식 응원봉 디자인을 공개했다. 타마고 프로덕션 제공

그룹 더보이즈와 QWER의 응원봉 유사성 논란이 불거진 가운데, 양측 소속사가 입장을 밝혔다.

최근 QWER이 첫 번째 월드투어를 앞두고 응원봉 디자인을 공개했는데, 그 디자인이 더보이즈가 2021년부터 사용해 오던 응원봉 디자인과 상당히 유사하다는 팬들의 지적이 제기된 것이다.

더보이즈의 팬들은 “‘확성기’ 모양의 응원봉은 더보이즈의 시그니처”라면서 “이미 사용하고 있는 디자인을 카피하는 것은 유사성과 더불어 정체성에서도 혼란을 줄 수 있는 문제”라고 지적했다.

확성기 모양의 응원봉, 왼쪽(더보이즈), 오른쪽(QWER). 네이버 스마트스토어 등 캡처

반면, QWER의 팬들은 “QWER의 1집 앨범 속 ‘고민중독’부터 시작해, 앨범의 컨셉에 자주 등장하던 ‘확성기’는 아티스트의 밴드 컨셉을 잘 드러낼 뿐만 아니라, 꾸준히 사용해 오던 소재”라는 입장을 피력했다.

이에 25일 더보이즈의 소속사 원헌드레드 측은 공식 입장을 통해 “최근 더보이즈 공식 응원봉과 QWER 응원봉의 디자인 유사성으로 인해 팬 여러분께서 겪은 혼란과 불편에 깊이 공감하며, 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다.

또, “응원봉은 아티스트와 팬덤을 이어주는 소중한 상징이기에, 논란 자체만으로도 마음이 불편하셨을 더비(팬덤명) 분들의 감정을 충분히 이해하고 있다”고 전했다.

더보이즈. 원헌드레드 제공

소속사 원헌드레드 측은 해당 사안을 인지한 이후 QWER 측과 논의를 이어오며 디자인 변경 등을 요청했으나 최종적인 결론에 이르지 못했다면서, 논란에 보다 빠르게 대응하지 못한 점에 깊이 사과드린다고 고개를 숙였다.

이들은 ‘법적 조치’도 언급했는데, “당사는 향후에도 이 같은 일이 재발하지 않도록 모든 법적 절차를 포함해 유관 기관들과 연대하여 강력히 대응해 나갈 것”이라고 입장을 표명했다.

QWER. 타마고 프로덕션 제공

같은 날, QWER의 소속사 쓰리오이코퍼레이션과 프리즘필터도 바로 입장을 발표했다.

QWER의 소속사는 “QWER 공식 응원봉은 디자인적으로나 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다”면서 “당사는 본 응원봉과 관련해 변호사와 법리 검토 관련 저작권 문제에 대한 유권 해석을 수차례 진행 받았다”고 반박했다.

이어 “해당 사안과 관련해 원헌드레드 측과 원만한 협의와 대화를 이어가던 중 갑작스럽게 상대측이 법적 대응을 밝힌 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

이렇듯 양측 소속사가 법적인 대응을 언급하며 거친 공방을 이어가는 가운데, 갈등은 좀처럼 봉합될 기미가 보이지 않고 있다.

