농협, 추석맞이 온오프라인 한우 할인판매행사 개최

사진=농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 민족 대명절 한가위를 맞이해 한우자조금관리위원회와 공동으로「소(牛)프라이즈 대한민국 한우세일」 행사를 온·오프라인에서 진행한다고 밝혔다.

오는 9월 26일부터 28일까지 3일 간 전국 농·축협 하나로마트와 유통계사 판매장에서 ▲ 1+등급 한우(100g 기준)를 △ 등심 8,320원 △ 양지 4,140원 △ 불고기·국거리 2,900원에 ▲ 1등급 한우(100g 기준)는 △ 등심 7,250원 △ 양지 3,920원 △ 불고기·국거리 2,860원에 판매한다.

행사에 참여하는 매장은 농협경제지주 홈페이지 공지사항에서 확인 가능하며, 온라인 쇼핑몰 농협 라이블리에서는 오는 30일까지 오프라인 매장과 동일한 금액으로 구매 할 수 있다.

농협경제지주 안병우 축산경제대표이사는 “품질 좋은 한우와 함께 가족들과 뜻깊은 한가위 연휴를 보내시길 바라며, 앞으로도 다양한 할인행사로 소비자 물가안정도 최선을 다하겠다”고 말했다.

