“가볍게 즐긴다”…오비맥주, 대전 한화생명볼파크서 건전음주 응원 캠페인

오비맥주는 가을야구 시즌을 맞아 오는 27일 대전 한화생명볼파크에서 한국도로교통공단과 함께 건전음주 응원 캠페인을 시작한다고 26일 밝혔다.

이번 캠페인은 올해 우승 팀을 가려내는 포스트시즌을 앞두고 한층 고조되는 야구 열기 속에서 야구장의 음주 문화가 더욱 안전하고 즐겁게 자리 잡을 수 있도록 마련됐다.

캠페인 부스는 한화생명볼파크 중앙홀 이벤트존에서 27일(토), 28일(일), 30일(화) 총 사흘간 운영된다.

오비맥주는 캠페인 기간 △음주운전 안 하기 서약존 △음주운전 상식 퀴즈존 △건전음주 스트라이크존 △럭키드로우존 등 야구와 접목한 다양한 프로그램을 운영하며 야구 관람객들에게 건전음주 실천 방안을 독려할 계획이다.

‘음주운전 안 하기 서약존’에서는 오비맥주가 현재 온라인으로 전개하고 있는 음주운전 근절 서약 캠페인에 참여하면 된다. ‘음주운전 상식 퀴즈존’에서는 참가자가 야구 배트로 매트를 타격해 나온 키워드와 관련된 건전음주 OX 퀴즈를 풀게 된다. ‘건전음주 스트라이크존’에서는 야구공을 던져 스트라이크존에 표시된 맥주와 논알코올 음료를 맞히면 미션을 완료할 수 있다.

세 가지 미션을 완수한 참가자는 럭키드로우존에서 에어볼 잡기 이벤트에 참여할 수 있는 기회가 주어진다. 경품은 ‘카스 레몬 스퀴즈 0.0’ 1박스’를 비롯해 현장에서 바로 사용할 수 있는 ‘브뤼셀프라이’ 교환권, ‘오비맥주 치어스 짐색’, ‘텀블러 스트랩’ 등으로 다양하게 구성했다.

특히, 30일에는 실제 차량에 장착된 음주운전 방지장치를 직접 체험해 볼 수 있는 ‘음주운전 방지장치 체험존’도 운영된다. 음주운전 방지장치를 직접 체험한 관람객은 안전운전 메시지가 새겨진 야구공을 기념품으로 받을 수 있다.

오비맥주 관계자는 “야구장은 알코올 도수 8도 이하의 주류만 반입이 가능해 맥주와 같은 저도주나 논알코올·무알코올 음료 등만 마실 수 있는 공간”이라며 “다양한 프로그램으로 건전음주에 대한 인식을 재고하고 동시에 야구장에서 색다른 즐거움을 체험하길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지