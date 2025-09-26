국민 65% “소비쿠폰 경기 활성화 도움”…2차쿠폰 쓰고픈 곳 1위 ‘음식점’

서울의 한 전통시장에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

국민 10명 중 6명은 민생회복 소비쿠폰이 경기 활성화에 도움이 된다고 생각하는 것으로 나타났다.

더불어민주당 김원이 의원은 한국리서치에 의뢰해 지난 5일~11일까지 전국 성인 남녀 1010명을 대상으로 한 온라인 설문조사(95% 신뢰 수준에 표본오차는 ±3.1% 포인트)에서 응답자의 65.3%가 민생회복 소비쿠폰이 경기 활성화에 도움이 된다고 답했다고 26일 밝혔다.

이 정책을 지속하는 것에는 59.2%가 찬성했다. 반대는 33.5%였다.

소비쿠폰 사용처는 음식점 68%, 편의점 38%, 슈퍼마켓 32.6%, 약국 23%, 커피숍 21.1%, 병원 19.6% 등의 순이었다.

2차 쿠폰을 사용하고 싶은 곳도 1위는 음식점(52.4%)이었다. 이어 슈퍼마켓 34%, 농수산물점 26%, 병원 25.6%, 정육점 19.7% 등으로 조사됐다.

소비쿠폰 기대효과 및 개선사항 대국민 여론조사. 김원이 의원실 제공

특히 농수산물점과 정육점에서 사용하고 싶다는 응답은 1차 소비쿠폰 대비 올라 추석 명절을 앞두고 소비쿠폰으로 차례상 음식이나 선물용 농수산물·육류 등을 구매하는 사람이 늘어날 것으로 보인다.

개선이 필요한 점으로는 사용 가능 지역 확대가 39.8%, 사용 가능 상점 확대 35%, 고소득층 제외 등 선별 지원 강화 25%, 금액 상향 조정 24.2% 등으로 나타났다.

김 의원은 “이재명정부의 소비쿠폰 정책이 경기 활성화에 효과적이며 국민의 폭넓은 지지를 얻고 있다는 점을 재확인했다”며 “추석 명절을 앞두고 소비쿠폰으로 농축수산물 구매 증가가 예상돼 지역 소상공인과 농어업·축산인들의 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

