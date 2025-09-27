정부, 외환시장 24시간 개장… 이재명 대통령 “MSCI 편입 로드맵 연내 발표” 뒷받침

정부가 국내 외환시장을 24시간 개장하고, 충분한 거래량 확보를 위해 역외 원화결제 시스템을 구축한다. 외국인의 원화거래 접근성을 높여 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 촉진하겠다는 취지다.

기획재정부는 26일 미국 뉴욕에서 개최된 ‘대한민국 투자 서밋’ 관련 보도 참고자료를 배포하고, 이런 내용의 외환시장 개선책을 추진하고 있다고 밝혔다. 이재명 대통령은 ‘대한민국 투자 서밋’ 행사를 마친 뒤 MSCI 선진시장 편입을 위한 종합 로드맵을 연내 발표하겠다고 밝혔다.

지난 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 뉴스1

정부는 이를 위해 외환시장 거래시간을 24시간 연장해 해외 투자자들의 거래 공백을 해소하기로 했다. 지난해 6월 새벽 2시까지 외환시장이 운영하기로 하면서 유럽계 투자자들의 거래가 가능해졌지만, 미국시간대 거래에는 제한이 있었다. 정부는 외환시장이 24시간 운영체제로 확대되면 미국 투자자 거래공백을 상당부분 해소할 수 있고, 파생금융상품의 일종인 역외선물환(NDF) 수요 일부를 현물환 시장으로 전환될 것이라고 전망했다.

정부는 24시간 연장에 맞춰 충분한 거래량 확보를 위해 외국인 원화거래 기반도 정비할 계획이다. 외국 금융기관이 국내에 원화 계좌를 두고 이를 통해 원화를 직접 운용할 수 있도록 허용하고, 외국 금융기관간 야간시간에도 원화결제가 가능하도록 한국은행에 24시간 결제망을 신규로 구축하겠다는 것이다. 현재 한국은행 결제망은 오전 9시부터 오후 5시까지만 운영해 야간 결제에 한계가 있었다. 기재부는 선진국 통화의 역외 거래도 중앙은행을 통해 최종 결제된다고 설명했다.

기재부는 “과거 외환위기 트라우마 등으로 인해 외국인간 원화 거래를 사실상 금지함으로써, 역외 외환시장 형성을 의도적으로 방지한 측면이 있었다”면서 “이는 외국인 원화거래 접근성을 저해해 MSCI 편입 논의에서 편입 전망을 약화시켰다”고 설명했다.

자본시장연구원에 따르면 MSCI 선진국 지수 편입은 외국인 투자 자금 유입 증대, 국내 주가 상승 및 변동성 감소, 글로벌 투자 기준으로서의 신뢰도 향상 등의 긍정적인 효과를 가져올 수 있다. MSCI는 올해 6월 “모든 쟁점이 해결되고, 시장개혁이 완전히 시행돼야 한다”면서 한국 증시를 선진국 지수에 편입시켜 주지 않았다.

한편, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 MSCI의 헨리 페르난데즈 회장과 별도의 양자 면담을 가졌다. 이 자리에서 구 부총리는 현 정부의 외환·자본시장 혁신 의지와 함께 외국인들의 금융시장 접근성 제고를 위한 정책 추진 현황을 설명했다고 기재부는 전했다.

