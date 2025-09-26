문원, 논란 후 대인기피증 생겨 “신지에 많이 미안해”

가수 문원(37·박상문)이 코요태 멤버 신지(44·이지선)와 결혼을 앞두고 자신을 둘러싼 논란에 대한 심경을 밝혔다.

지난 25일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '그동안 말하지 못했던 이야기를 하려고 합니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

유튜브 제작진은 신지에게 "이사 오고 나서 마음이 많이 편해졌냐"고 물었다. 이에 신지는 "심적으로 편해졌다. 이 터가 나랑 잘 맞나 봐"라고 답했다.

제작진은 문원에게 "형 되게 오랜만에 밝게 나온 것 같다. 그쵸"라고 물었다. 문원은 "한 번도 못 느꼈던 대인기피증을 느꼈다. 사람을 많이 피했던 것 같다"고 답했다.

이어 "신지 씨가 정말 많이 도와줬고 토닥여줬다. 자기도 힘들 텐데 굉장히 고맙다"라고 했다.

그러면서 "아까 말했다시피 여기 와서 (신지가) 마음이 편한가 봐요"라고 덧붙였다.

제작진은 문원에게 신지와의 호칭을 정리해야 할 것 같다고 밝혔다.

이에 문원은 "그때는 뭐 '이 친구'(라고 말했었다)"라며 "그때는 나한테는 되게 어려운 분들을 만나서 이야기하는 장소였기 때문에 잘 생각하고 가서 이야기해야 했는데, 써 간 것만 믿고 하려는 마음에 참 미숙했다. 정말 미숙했다. 그때 이후로 많이 배웠다"고 했다. 신지는 "진짜 너무 웃긴다. 이것도 지난 거니까 웃는 거지"라고 말했다.

문원은 "와이프도 정말 힘들었을 것이다"고 회상했다. "(심신 안정을 도와주는) 약을 먹었다는 이야기를 저한테는 못했다. 그때 신지 영상 보고 공연 때 (심신 안정 도와주는) 약 먹었다는 걸 처음 알았다. 너무 미안하더라고"라고 덧붙였다.

신지는 "뭐가 미안해. 내가 내 마음 진정시키려고 먹은 건데"라고 담담히 말했다.

문원은 "진짜 그때 생각하면 많이 미안하다"며 눈물을 흘렸다. 신지는 "왜 울어? 지금. 울 타이밍이 아니다"며 티슈를 건넸다. "울지 마. 괜찮아"라며 위로했고, 문원은 눈물을 닦았다.

신지는 지난 7월 유튜브 채널에서 문원과 코요태 멤버들의 상견례 영상을 공개했다. 문원은 "결혼을 한 번 했고, 사랑스러운 딸이 한 명 있다. 전처가 키우고 있지만 서로 소통도 하고 아이를 위해 하나하나 신경 쓰려고 노력하고 있다"고 털어놨다. 김종민은 놀랐고, 빽가는 "화장실에 갔다 오겠다"며 자리를 떴다.

아울러 문원은 "지선(신지 본명)이가 이렇게 유명한 사람인 줄 몰랐다"고 말해 빈축을 샀다. 무명 가수로 오래 이 신에 몸 담은 그가 신지가 유명 연예인이라는 걸 모를 리 없기 때문이다. 온라인에선 문원의 여러 사생활 논란이 불거졌다.

그는 우선 자신을 둘러싼 논란 중 공인중개사 자격증 없이 중개사무소와 함께 부동산 영업을 했었다는 점은 사실이라고 인정하며 사과했다. 하지만 학교폭력, 군대 내 괴롭힘, 초혼 전 양다리 등에 대해선 모두 부인했다.

이후 신지는 자신의 인스타그램을 통해 "최근 제 결혼 소식으로 여러분들께 피로감을 드린 것 같아 마음이 무겁다. 한편으로는 제가 여러분에게 크나큰 사랑을 받고 있다는 사실을 다시 한번 깨닫게 돼 진심으로 감사드린다"고 밝혔다. "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다. 고민하고 더 살피도록 하겠다. 이후의 일은 시간을 가지고 지켜봐 주시면 진심으로 감사하겠다"고 했다.

한편 신지는 1998년 코요태로 데뷔했다. '순정' '만남' '파란' '실연' 등의 히트곡을 냈다. 코요태는 국내 드문 혼성그룹의 계보를 잇고 있다. 문원은 2013년 JTBC 음악 예능물 '히든싱어1' 윤민수 편에서 4위를 기록했다. MBC TV '트롯전국체전'(2020)에도 나왔다.

