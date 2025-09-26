“고열에 오한, 감기인 줄 알았는데”…감기로 착각하기 쉬운 ‘이 질환’ [건강+]

감기 관련 사진. 게티이미지뱅크

고3 수험생 딸을 둔 주부 김모(51)씨는 최근 극심한 피로로 쓰러졌다. 온몸이 쑤시고 바늘로 찌르는 듯한 통증이 이어졌지만, 환절기 체력 저하로 인한 감기라고 생각해 감기약을 먹으며 버텼다. 그러나 증상이 악화되자 병원을 찾았고 예상치 못한 대상포진 진단을 받았다. 직장인 이모(35)씨는 최근 열과 기침 증세가 나타나 감기약을 복용했으나, 며칠 뒤 체온이 40도 가까이 오르며 누런 가래가 나오기 시작했다. 가래가 녹슨 쇠 색깔로 변하고 나서야 뒤늦게 병원을 찾은 그는 흉부 엑스(X)선 검사 결과 폐렴 의심 판정을 받았다.

일교차가 큰 환절기에는 면역력이 급격히 떨어져 각종 질환에 쉽게 노출된다. 특히 호흡기 질환이 자주 발생하는 시기인 만큼, 미열이나 근육통 등의 증상을 단순 감기로 여기곤 한다. 그러나 대상포진이나 폐렴도 초기 증상이 감기와 비슷해 각별한 주의가 요구된다.

수포와 통증 동반하는 대상포진…후유증 평생 가기도

대상포진은 신경절에 잠복한 수두바이러스가 다시 활성화되면서 발생하는 질환이다. 국민건강보험공단 진료정보 통계에 따르면, 2023년 기준 대상포진 환자의 67%가 50대 이상으로 장년층 이상의 연령대에서 특히 취약한 것으로 나타났다.

대상포진에 걸리면 초기에는 오한과 발열, 근육통 등 감기와 유사한 증상이 나타난다. 통증 부위도 가슴, 배, 허리, 머리, 얼굴 등 다양한 곳에서 몸살처럼 발생한다. 시간이 지나면 이마, 목, 등 부위에 띠 모양의 발진과 수포가 생기고 극심한 통증이 동반된다.

몸통 부위에 띠 모양으로 발생한 대상포진. 국가건강정보포털 제공

대상포진은 치료시기를 놓치면 통증이 심해지고 합병증 발병 가능성도 높아진다. 대표적 합병증인 신경통은 환자의 10~18%가 겪는 것으로 알려졌다. 60대 이상이거나 만성질환자는 대상포진 후 신경통이 수년간 지속되거나 평생 이어져 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있다.

고열에 가래 동반 시 폐렴 의심해야…3대 사망원인

폐렴은 환절기나 추운 겨울에 영유아부터 노인, 젊은 층도 흔하게 걸릴 수 있는 질환이다. 폐 공기주머니에 염증이 생긴 상태로, 주로 세균 감염이 원인이나 바이러스, 곰팡이 등도 원인균이 될 수 있다.

초기 증상은 발열, 오한, 기침, 가래 등 감기와 비슷하다. 하지만 시간이 지나면서 가래가 고름처럼 끈적해지고 피가 묻어 나오기도 한다. 폐렴을 감기로 오인해 방치하면 가슴통증, 호흡곤란 등으로 악화될 수 있다.

흉부 X선 관련 사진. 게티이미지뱅크

적절한 치료를 받지 못하면 합병증을 일으켜 심할 경우 사망에 이르는데, 폐렴은 암, 심장질환에 이어 3대 사망원인으로 꼽힌다. 통계청이 발표한 2023년 사망원인 통계에 따르면, 폐렴 사망자의 90%가 65세 이상일 만큼 고령층에게 매우 취약하다.

최선의 예방책은 백신접종…평소 면역력 관리해야

대상포진과 폐렴 모두 최선의 예방책은 백신 접종이다. 특히 고령자나 만성질환자들은 백신 접종을 고려해야 한다.

대상포진 백신은 50세 이상 성인에게 권장되며, 1회 접종하는 생백신과 2회 접종하는 사백신(유전자재조합)이 있다. 최근에는 예방 효과와 후유증 감소 효과가 우수한 사백신이 주로 사용된다. 이미 대상포진을 앓았다면 회복 후 6개월~1년이 지난 뒤 접종해야 한다.

폐렴 예방을 위한 폐렴구균 백신은 당뇨나 심혈관 질환을 가진 만성질환자에게는 최대 84%의 예방 효과가 있다. 65세 이상 노인, 만성질환자, 면역저하자는 반드시 접종하는 것이 권장된다.

예방접종. 연합뉴스

또 평소 충분한 휴식과 수면, 규칙적인 식사와 운동, 금연·금주 등 생활습관 관리로 면역력을 높이는 것이 중요하다.

박정하 경희대병원 가정의학과 교수는 “연령이 높을수록 백신의 항체형성률과 효능이 떨어지기 때문에 권장 연령이라면 접종을 미루지 말고 지체 없이 접종해야 한다”며 “대상포진과 폐렴구균 백신은 동시 접종이 가능하므로 접종 이력을 보고 접종 계획을 세울 필요가 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지