이 만남 실화야?…조정석, ‘현실판 이익준’ 만났다

조정석이 ‘현실판 이익준’을 만났다. 조정석 유튜브 캡처

조정석과 똑닮은 외모에 의사라는 직업까지.

‘현실판 이익준’으로 불리던 원주 세브란스기독병원의 신생아 중환자실에서 근무 중인 유영명 교수와 조정석의 만남이 결국 성사됐다.

24일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에는 ‘조정석 도플갱어 모임’이라는 제목의 영상이 게재돼 눈길을 끌었다. 이날 조정석은 자신의 닮은꼴인 유영명 교수를 만나기 위해 원주로 발걸음을 옮겼다. 그는 “인터넷에서 화제가 된 적이 있었는데, 실제로 뵙고 정말 닮았는지 궁금했다”며 잔뜩 상기된 모습이었다.

조정석 닮은 꼴로 큰 화제를 모았던 유영명 교수. 조정석 유튜브 캡처

유 교수와 대면한 조정석은 “흔쾌히 허락해주셔서 감사하다”며 감사 인사부터 전했다. 그러면서 안경을 쓴 유 교수의 모습에 “안경을 쓰니까 더 닮았다. 조정석 씨가 안경을 자주 쓰신다”고 너스레를 떨며 비슷한 외모에 감탄을 금치 못했다.

조정석은 “큰 화제를 모은 만큼 많은 댓글이 달렸던데 확인하시냐”고 질문을 던졌고, 유 교수는 “확인하며 업무에 지장을 줄까 봐 보지 않는 편이고 유일하게 고등학교 동창이 쓴 댓글만 봤다”고 답했다.

이어 유 교수는 “병원 밖에서는 잘 못 알아보시는데 병원 안에서는 종종 수군거리는 분들이 계신다. 부끄러워서 빨리 신생아 중환자실로 도망간다”고 덧붙여 귀여운 면모를 드러내기도 했다.

유 교수를 보기 위해 원주로 찾아간 조정석. 조정석 유튜브 캡처

이에 조정석이 “그런데도 출연을 허락해줘서 감사하다”고 연신 인사를 전하자, 유 교수는 “아무래도 유튜브에 나오다 보면 소아과 의사들이 뭘 하는지 관심을 가질 수도 있고, 신생아 중환자실이 뭐 하는 곳인지 알 수 있어서 (출연을 결심했다)”며 “홍보를 하면 소아과에 대한 인식이 좋아지지 않을까 싶어서 제가 오히려 더 감사하다”고 겸손한 모습과 함께 본업을 사랑하는 출연 이유를 밝혀 네티즌들에게 감동을 안겼다.

병원 곳곳 탐방을 마친 조정석은 유 교수와 함께 구내식당에서 밥을 먹으며 대화를 이어갔다. 유 교수가 조정석의 오랜 팬임을 고백하자, 조정석은 입꼬리를 주체 못 하는 모습을 보이기도 했다.

앞서 화제를 모았던 유 교수의 하루 일상을 담은 콘텐츠. 원주연세의료원 유튜브 캡처

유튜브 채널상 콘셉트 유지를 위해 눈 밑에 점이 있는 조정석의 닮은꼴 ‘조점석’으로 변신한 조정석은 “조정석 씨에게 영상편지 하나 남겨라”라며 너스레를 떨어 끝까지 완벽하게 몰입한 모습으로 웃음을 안겼다.

이 같은 두 사람의 만남 성사에 네티즌들은 “진짜 닮았다. 특히 코 부분이 닮았다”, “진짜 감다살 콘텐츠다”, “이 만남이 성사되다니. 제작진 열일한다” 등의 폭발적인 반응을 보였고, 유 교수의 병원 유튜브 채널은 “방문해주셔서 감사하다. 다음번 삼정석 콘텐츠에서 뵙겠다”라고 센스있는 답글을 달아 눈길을 끌었다.

