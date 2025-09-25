롯데웰푸드, ‘부여 밤’에 이어 ‘고창 고구마’ 시리즈도 인기

롯데웰푸드가 전북 고창군과 협업한 ‘맛있는 대한민국 상생 로드 2탄’으로 가을 시즌 한정판 제품인 ‘고창 고구마 시리즈’를 선보였다. 롯데웰푸드는 앞서 지난해 행정안전부, 충남 부여군과 함께 ‘맛있는 대한민국 상생 로드 1탄’으로 알밤을 활용한 ‘부여 밤 시리즈’ 10종을 출시해 한 달 여 만에 완판한 바 있다. 이번에 카스타드, 마가렛트, 빈츠, 빵빠레 등 롯데웰푸드 대표 브랜드에 제철 맞은 고창 꿀고구마의 달콤한 맛과 향을 가득 담아낸 제품들도 인기다. 제품 라인업은 ▲카스타드 꿀고구마 라떼 ▲명가 찰떡파이 꿀고구마 ▲마가렛트 꿀고구마 라떼 ▲빈츠 꿀고구마 ▲크런키 더블크런치바 미니 꿀고구마 ▲ABC 초코쿠키 꿀고구마 ▲말랑카우 꿀고구마 우유 ▲ZERO연양갱 꿀고구마 ▲빵빠레 꿀고구마 ▲찰떡아이스 꿀고구마 ▲납짝호떡 꿀고구마 ▲프리미엄 패스츄리 꿀고구마다. 전체 12종으로 지난해 부여 알밤 시리즈 10종보다 2종을 더 늘렸다.

이들 제품에는 미네랄이 풍부한 황토에서 자라 달콤하기로 유명한 고창 꿀고구마의 특징이 담겼다는 게 회사 측 설명이다. 예컨대 ‘카스타드 꿀고구마 라떼’와 ‘말랑카우 꿀고구마 우유’, ‘빵빠레 꿀고구마’는 달콤한 고구마와 고소한 우유가 어우러져 고구마 라떼의 풍미를 선사한다. ‘명가 찰떡파이 꿀고구마’는 자색 찰떡에 고구마 시럽을 넣어 쫀득한 식감과 은은한 고구마 맛의 조화를 살렸다. 이 밖에도 ‘찰떡아이스 꿀고구마’, ‘납짝호떡 꿀고구마’, ‘프리미엄 패스츄리 꿀고구마’는 고구마 필링으로 진한 맛을 구현했다.

제품 포장에는 ‘고-참(창) 꿀맛이구마’라는 재치 있는 문구를 넣어 고창 고구마를 활용한 제품임을 강조했다. 또 고창 고인돌, 갯벌, 판소리 등 유네스코가 인정한 7가지 유산을 알리는 이미지를 삽입해 지역 홍보의 뜻을 더했다.

롯데웰푸드는 기존 가나 브랜드의 품질을 한 단계 높인 ‘프리미엄 가나’ 가을 시즌 한정 제품 2종도 선보인다. 이번 신제품은 가을 제철 과일인 사과와 밤을 활용한 쉘 형태의 초콜릿 ‘프리미엄 가나 사과와 피넛버터’, ‘프리미엄 가나 밤과 카라멜’ 2종이다.

롯데웰푸드 관계자는 “이번 고창 고구마 시리즈와 프리미엄 가나 가을 한정판 2종은 국내산 가을 제철 소재와 롯데웰푸드 대표 제품의 만남으로 제철의 맛과 새로운 즐거움을 선사하고자 기획했다”고 말했다.

