롯데칠성, 식물성 음료 ‘오트몬드’ 라인업 확장

갈수록 건강에 대한 관심이 높아지는 가운데 롯데칠성음료가 간편하고 맛있게 영양을 섭취할 수 있는 식물성 음료 ‘오트몬드’ 라인업을 확장해 선보였다.

‘오트몬드 오리지널’ 제품은 귀리와 아몬드를 1:2 비율로 배합하고 사과, 호두, 코코넛 3가지 식물성 원료를 사용했다. 특허 받은 식물 유래 유산균인 ‘포스트바이오틱스’와 비타민 5종, 미네랄 2종까지 190ml팩에 함께 담았다. 특히 한 팩당 31kcal로 열량과 당 함량을 낮추어 고소하고 은은하게 달콤한 맛이 특징이다.

롯데칠성음료는 오트몬드 오리지널 제품 외에도 출출한 오후의 가볍고 달콤한 간식이 될 ‘초코’ 제품(35kcal)과 다이어트와 식단에 만족감을 더할 ‘언스위트’ 제품(28kcal)을 함께 운영해 가벼운 식물성 음료를 찾는 소비자들에게 다양한 선택과 음용의 즐거움을 선사하고 있다.

롯데칠성음료는 얼마전 간단한 단백질 보충을 위해 오트몬드에 단백질 함량을 높인 ‘오트몬드 프로틴’ 3종도 출시했다. 쿠키앤크림 맛, 소비자 선호도가 높은 초코 맛, 귀리와 아몬드 풍미가 담긴 제품이다.

롯데칠성음료 관계자는 “건강을 생각하는 소비자가 증가함에 따라 간편하면서 균형 있게 영양을 섭취할 수 있도록 다양한 종류의 오트몬드 제품군을 개발했다”며 “(소비자들은) 식단 관리와 간식 섭취, 운동 등 상황에 맞게 칼로리 부담 없이 섭취할 수 있다”고 말했다.

