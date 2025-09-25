트럼프 유엔과 싸우는 동안…中총리 "유엔 권위 굳게 수호"

[신화 연합뉴스 자료사진]

'미국 우선주의'를 내세운 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔(UN)을 압박하며 대립각을 세우는 가운데 중국 대표로 유엔총회에 참석한 리창 총리는 '유엔의 권위'를 지키겠다며 트럼프 대통령과 대조적인 입장을 밝혔다.



25일 관영 신화통신에 따르면 리 총리는 24일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 만나 "지난 80년 동안 유엔은 평화·안전 수호와 경제·사회 발전 촉진, 인권 보장을 위해 대체 불가능한 중요 역할을 해왔다"며 "중국은 지금까지처럼 유엔의 지위와 권위를 굳게 수호하고 각국이 유엔 플랫폼을 이용해 대화·협력을 강화하도록 힘 있게 행동을 조율할 것"이라고 말했다.



리 총리는 이어 "현재 몇몇 일방주의·보호주의적 행동이 세계 경제에 충격을 줬고, 유엔 2030년 지속가능발전목표(SDGs) 이행에 심각한 차질을 빚게 했다"며 미국을 우회 비판하면서 자국을 '세계 질서 수호자'의 위치에 놨다.



그는 이어 "국제 사회, 특히 '글로벌 사우스'(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭)는 더 강하고 정의로운 목소리를 내 패도(覇道)와 괴롭힘에 함께 반대하고 각국의 정당한 권익을 수호해야 한다"며 "더 많은 실제 행동으로 글로벌 발전 협력을 강화하고 자유무역과 경제 세계화를 수호하며 공동 발전·번영을 함께 촉진해야 한다"고 강조했다.



리 총리는 중국은 시종일관 자신의 발전을 글로벌 발전과 긴밀히 결합해왔다"면서 "높은 수준의 대외 개방을 견지해 각국과 발전의 기회를 함께 누리고, 세계 경제의 안정기와 동력원 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.



구테흐스 사무총장은 최근 시진핑 중국 국가주석이 개도국의 발언권 강화 등을 골자로 발표한 글로벌 거버넌스 이니셔티브에 대해 "내용이 풍부하고 그 핵심 이념이 유엔이 지켜온 신념과 매우 잘 맞는다"며 "글로벌 거버넌스 시스템 개혁과 개선에 대한 국제 사회의 강렬한 목소리를 반영했다"고 평가했다.



그는 "중국은 유엔과 다자주의의 굳건한 지주고, 유엔은 중국과의 협력 강화를 크게 중시·기대한다"고 화답했다고 신화통신은 전했다.

중국과 유엔의 이런 '화기애애'한 모습은 트럼프 대통령이 이번 유엔총회 연설 때 에스컬레이터와 자막(프롬프터) 장치가 고장 나고 연설 음향이 끊어진 것 등을 '사보타주'(비밀 파괴 공작)라고 문제 삼으면서 유엔을 비난한 것과 대조를 이뤘다는 평가도 나온다.



한편 리 총리는 같은 날 세계적 부호이자 자선재단 게이츠재단을 이끄는 빌 게이츠 이사장(마이크로소프트 창업주)를 만나 미중 협력 필요성을 재차 강조했다.



리 총리는 "현재 글로벌 도전이 끊임없이 발생하고 있어 중국과 미국은 계속해서 긴밀히 협력하고 글로벌 거버넌스를 강화·개선해 세계의 안정·발전·번영을 함께 촉진해야 한다"며 "게이츠재단이 자기 역할을 발휘해 중미 교류·협력이 부단히 심화하고 더 많은 실무적 성과를 거두도록 추동하기를 기대한다"고 했다.



게이츠 이사장은 "미중 관계는 현재 세계에서 가장 중요한 양자 관계"라며 "재단과 나는 양국이 소통·협력을 강화하고 글로벌 도전에 함께 대응하도록 적극적 노력을 할 용의가 있다"고 화답했다고 신화통신은 전했다.



아울러 게이츠 이사장은 "중국이 최근 과학·기술 혁신과 인공지능(AI), 의료·보건, 빈곤 감소 등 분야에서 거둔 성취는 세계의 주목을 받았다"면서 "재단은 대(對)중국 관계를 강화해 글로벌 건강 영역, 특히 개발도상국에서 더 많은 실질적 협력을 하기를 기대한다"고 했다고 통신은 설명했다.

