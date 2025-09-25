장동혁, 대전 전통시장 찾아 "잘 할게유"…충청 민심잡기

국민의힘 장동혁 대표가 내달 초순 추석 연휴를 앞두고 대전 전통시장을 찾았다.



장 대표는 25일 오전 박준태 비서실장, 정희용 사무총장, 최보윤 수석대변인 등과 함께 대전중앙시장을 방문해 김밥·오이·옛날 과자 등을 사면서 상인들과 인사를 나눴다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 오전 대전시 동구 중동 중앙시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스

충남 보령 출신인 그는 시장의 만둣집 사장에게 "요즘 힘들지 않으시냐"고 물으며 "제가 대전에서 정치를 시작했다. 갈수록 전통시장이 힘들다. 국민의힘이 전통시장 살리기 위해 노력할 테니 더 힘내달라"고 말했다.



그는 온누리상품권을 내고 야채·고기 만두를 샀다.



장 대표는 또 "지금이 제일 힘들다. 장 대표가 미국에 가서 관세 낮추고 경제를 살려달라"는 다른 상인의 말에 "더 신경 쓰겠다. 협상 잘하라고 하겠다"며 답했다.



장 대표가 30분가량 시장을 둘러보는 동안 '실제로 보니 잘생겼다', '사진 찍어달라'며 인사를 건네거나 악수를 청하는 시민들도 있었다.



이에 장 대표는 "잘 할게유", "테레비(텔레비전)가 영 시원찮아서 그려", "사진 10장은 찍어야겄어"라고 호응하면서 특유의 충청도 사투리로 친밀감을 표시하기도 했다.



그는 "정쟁만 하지 말고 국회에서 힘을 써달라", "그만 좀 싸워라"는 일부 상인들의 쓴소리에는 "안 싸우면 지지유"라고 말하면서 90도 인사를 하기도 했다.



장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 이른바 경부 상행선 민심몰이 행보 차원에서 전날부터 대전 일정을 소화하고 있다.

