‘영 앤 리치’ BTS 뷔, 청담동 고급 주택 142억에 현금 매입

글로벌 K-pop 그룹인 방탄소년단(BTS)의 멤버 뷔(김태형·30)가 서울 강남구 청담동에 있는 고급 주택을 전액 현금으로 사들인 것으로 보인다.

지난달 열린 2025 메이저리그 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기에 방탄소년단(BTS)의 뷔가 시구자로 나섰다. 뉴시스

25일 부동산 업계에 따르면, 뷔는 지난 17일 PH129(더펜트하우스 청담) 전용 면적 273.96㎡를 142억원에 매입했다. 매매 계약은 지난 5월에 체결됐으며, 이달 잔금을 완납해 소유권 이전이 완료됐다.

해당 주택은 방 5개와 욕실 3개로 구조로 구성됐다. 별도 근저당이 설정되지 않아 뷔가 담보 대출 없이 전액 현금으로 매입한 것으로 추정된다.

2020년 8월 현대건설이 옛 호텔 부지에 지은 PH129는 지하 6층에서 지상 20층 총 29세대의 고급 주택이다. 배우 장동건·고소영 부부와 스타강사 현우진, 골프선수 박인비 등이 거주하는 곳으로 알려졌다.

원래 이름은 더펜트하우스 청담이었지만, 청담동 129번지에 있는 펜트하우스라는 의미를 담아 PH129로 이름이 바뀌었다.

우리나라에서 가장 비싼 아파트로 알려진 PH129는 국내 공시가격 1~2위를 다투는 최고급 공동 주택으로 올해 5월 발표된 전용면적 407.71㎡의 공시가격만 무려 172억1000만원에 달한다.

PH129 전경. 뉴시스

한편, 다른 BTS 멤버들이 매입한 고급 주택에도 이목이 쏠린다.

맏형 진은 지난 6월 한남더힐 한 세대를 대출 없이 175억원에 현금 매입했다. 그는 지난 2019년 7월 233㎡ 세대를 44억9000만원에 매입했고, 같은 해 11월 206㎡ 규모 세대를 42억7000만원에 추가 구입했다.

제이홉은 지난해 유현준 건축가가 설계한 아페르한강 펜트하우스를 약 120억원에 현금 매입한 데 이어 아래층 세대를 추가로 분양받아 총 2채를 보유 중인 것으로 알려졌다.

RM과 지민은 2021년 나인원 한남을 각각 63억원, 59억원에 분양받았다. 막내 정국은 2020년 용산구 이태원동에 위치한 단독 주택을 76억3000만원에 사들였다. 슈가는 한남리버힐 전용 244.19㎡를 지난 2018년 11월 34억원에 매수해 거주하다가 인근 파르크한남, 나인원한남 등으로 거처를 옮겼다.

