건강한 삶 운동이 대세… 충남 아산에 25m 4레인 실내 수영장 갖춘 아파트 생긴다

㈜서한은 충남 아산시에서 첫 아파트 분양에 나선다고 25일 밝혔다.

서한에 따르면 ‘서한이다음 노블리스’라는 브랜드로 출시하는 1079가구의 아파트는 충남 아산시 모종샛들지구 A1블록에 신축된다.

아산모종 서한이다음 노블리스 광역도.

단지는 지하 2층~ 최고 29층, 10개동, 총 1079가구 가운데 969가구가 일반분양분이다. 타입별 가구 수는 △59㎡(임대) 110가구 △84㎡A 116가구 △84㎡B 104가구 △84㎡C 210가구 △84㎡D 104가구 △101㎡A 432가구 △154㎡A 3가구다.

26일 견본주택을 오픈해 단지구성과 타입별 구조와 시설을 안내하며, 29일 특별공급·30일 1순위·10월 1일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자발표는 10월 16일이며 10월 27일부터 29일까지 3일간 아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택에서 정당계약을 진행한다.

단지가 위치한 아산시는 비규제지역으로, 규제지역에 비해 청약 문턱이 낮다. 청약통장 가입기간 6개월 이상인 만 19세 이상 아산시·충청남도·대전시·세종시 거주자라면 주택 유무와 세대주 여부와 관계없이 1순위 청약 자격이 주어진다. 해당지역 1순위는 공고일 기준 아산시에 거주한 자, 기타지역은 공고일 기준 충청남도, 대전시, 세종시 거주자가 해당된다. 이에 따라 실수요자뿐 아니라 투자 수요의 관심도 몰릴 것으로 보인다.

공급물량 중 전용 85㎡미만으로는 가점 40%, 추첨제 60%로 공급하고 85㎡ 초과는 추첨 100%로 공급된다. 청약 가점이 낮아도 당첨가능성이 있는 추첨제로 다수 당첨자를 추첨해 청년층이나 신혼부부들도 내 집 마련을 노려볼 만하다. 게다가 비규제지역에서 공급돼 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없고, 전매제한기간 또한 없어 계약 즉시 전매가 가능해 규제에서 자유롭다.

아산모종 서한이다음 노블리스 투시도.

단지는 차별화된 커뮤니티로 이목을 끈다. 워라밸(일과 삶의 균형)을 중시하는 트렌드로 변화면서 단지 내 수영장을 갖춘 단지에 대한 관심이 높아지는 가운데 실내수영장이 있는 실내체육관을 비롯해 게스트하우스, 골프연습장, 교보문고 서비스(북큐레이션) 등을 갖춰 단지 내에서 입주민들이 편리하게 여가생활이 가능하다.

실내수영장의 경우 25m 4레인과 유아풀을 갖춰 부모와 자녀가 함께 수영을 즐길 수 있을 전망이다. 또한 스카이라운지도 마련해 입주민들끼리 탁 트인 조망을 누리며 다양한 사교모임도 가능할 것으로 보인다.

아산모종 서한이다음 노블리스는 남향 위주 배치로 일조권과 조망권을 극대화했다. 세대 내부는 타입별로 채광과 통풍이 용이한 4베이 판상형 구조(일부타입 제외)로 설계됐으며, 드레스룸, 팬트리 등을 마련해 넉넉한 수납공간을 갖췄다.

84㎡타입의 경우 방을 4개로 구성된 타입과 팬트리 구조로 갖춰진 타입 등으로 다양하게 구성돼 있어 입주민의 생활방식에 따라 원하는 타입을 선택할 수 있다.

지상에는 차 없는 단지로 조성돼 입주민에게 안전한 보행공간이 제공되며, 조경은 삼성물산 리조트부문 조경 전문 브랜드 ‘에버랜드(Everscape)’가 맡아 타 단지와 차별화된 조경을 선보일 예정이다.

아산모종 서한이다음 노블리스는 주차에 사용하는 시간이 타 단지에 비해 상대적으로 적을 것으로 기대된다. 최근 가구당 2대씩 차를 가지고 있는 경우가 많아 단지 내에서 주차문제로 인한 문제가 늘고 있는 가운데 세대당 1.5대의 여유로운 주차공간을 갖췄다.

단지가 들어서는 모종샛들지구는 총사업비 1549억원을 투입해 오는 27년 준공을 목표로 추진되는 대규모 도시개발사업지다. 이곳 대지조성 공사를 ㈜서한에서 진행하고 있다. 모종샛들지구 인근에 풍기역(1호선 전철역)지구도 개발이 진행 중이라 계획대로 진행될 경우 기존 모종1,2지구까지 포함해 1만여 가구의 아산 내 신주거타운으로 발돋움할 것이란 전망이다.

교통편의성도 좋다. 지하철 1호선·GTX-C노선(예정) 온양온천역 및 풍기역(예정)과 아산시외버스터미널, 천안아산역(KTX) 등을 통해 서울, 수도권 및 전국으로 원활하게 이동할 수 있다. 차량으로 이동 시 온천대로를 통한 아산 도심 및 천안으로의 이동이 수월하며 당진청주고속도로 아산IC, 서해안 고속도로, 경부고속도로, 국도 등을 이용한 수도권 및 천안, 당진 등 인접 도시 접근이 용이하다.

분양사관계자는 "아산시 최초로 실내체육관이 단지 내에 공급되는데 여기에는 쉽사리 보기 힘든 수영장까지 갖춰져 있다는 정보가 알려지며 견본주택 오픈 전부터 관심이 뜨겁다”라며 “이외에도 4베이 판상형 구조에 교보문고 북큐레이션 서비스 등 실수요자들이 선호할 만한 상품 및 서비스 등도 제공되는 만큼 향후 진행될 청약일정에서 좋은 결과를 기대해본다”고 말했다.

아산모종 서한이다음 노블리스를 시공하는 ㈜서한은 1971년 대구주택공사로 출발해 1982년 (주)서한으로 사명으로 바꾼 이후 평택 고덕, 청주 오송, 인천 영종 등에서 아파트를 성공적으로 공급한 50년 이상 전통의 건설회사다. 특히 올해 시공능력평가에서 전국 50위에 오르며 업계에서 우수성을 인정받기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지