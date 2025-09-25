伊 총리 "방한 희망, 딸이 열광적인 K팝 팬"…李대통령 답변은

(뉴욕=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 24일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대한민국대표부에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.9.24 xyz@yna.co.kr

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담을 갖고서 양국 협력 강화 방안에 대해 논의했다.



이 대통령은 회담에서 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 이어 다시 만나게 돼 기쁘다는 뜻을 전했고, 멜로니 총리도 "이렇게 뵙게 돼 반갑다"고 화답했다.



이어진 비공개 회담에서 이 대통령은 "양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다"며 "AI(인공지능), 방산 등의 분야에서 호혜적 협력을 발전시켜 나가자"고 제안했다.



멜로니 총리 역시 "이달 초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한-이탈리아 비즈니스포럼 등에서 볼 수 있듯 두 나라의 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다"고 평가했다.



특히 멜로니 총리는 "한국의 경제적·문화적 잠재력이 매우 높다"며 이른 시일 안에 한국을 방문하고 싶다는 의사를 밝혔다.



더불어 이 대통령에게도 편리한 시기에 이탈리아를 방문해 달라고 초청했다.



이 대통령은 "정상 간 교류가 의미 있는 결과로 이어질 수 있도록 노력하자"고 화답했고, 이에 양 정상은 상호 방문을 통해 협력 방안을 구체화하자는데 공감대를 이뤘다.

회담 중에는 멜로니 총리가 자신의 9세 딸이 열광적인 K팝 팬이며 음악뿐 아니라 전통의상 등 한국 문화 전반에 대해 관심이 많다는 언급을 했다고 이규연 대통령실 홍보소통수석이 브리핑에서 전했다.



이에 이 대통령은 "멜로니 총리가 방한하면 딸을 위해 아주 특별한 한류 프로그램을 준비하겠다"고 화답하면서 화기애애한 분위기가 만들어졌다고 이 수석은 설명했다.



한편 이날 예정됐던 프랑스와의 정상회담은 열리지 않게 됐다고 대통령실이 전했다.



대통령실은 기자단에 보낸 공지에서 "에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 회담과 관련해 프랑스 측이 국내 사정으로 긴급히 처리해야 할 불가피한 일이 발생했다며 연기를 요청했고, 양국 정상의 일정상 결과적으로 취소됐다"고 설명했다.



이 수석 역시 "회담을 한 시간가량 앞두고 프랑스 측에서 '국내 상황이 발생해 회담하기가 어려운 상황이다. 양해를 구한다'며 다른 국제무대에서 만나기를 희망한다는 뜻을 전해 왔다"고 전했다.



이 수석은 "프랑스 내부의 정치 상황이 복잡하게 흘러가고 있는 것 아닌지 추정한다"고 덧붙였다.

