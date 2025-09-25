金여사, 뉴욕 코리아타운 방문…"한국문화 널리 알려줘 고맙다"

이재명 대통령과 함께 미국을 방문한 부인 김혜경 여사는 23일(현지시간) 뉴욕 코리아타운의 반찬가게·마트·서점 등을 방문했다고 전은수 대통령실 부대변인이 24일 서면 브리핑에서 밝혔다.

이재명 대통령과 함께 미국 뉴욕을 방문한 김혜경 여사가 23일(현지시간) 코리아타운의 한 반찬가게를 방문해 음식들을 살펴보고 있다. 연합뉴스

김 여사는 먼저 코리아타운에서 영업한 지 25년 된 반찬 가게에 들렀다.



반찬 가게 사장은 "한인 고객보다 현지 고객이 많다"며 가장 잘 팔리는 반찬은 김밥과 잡채이고, 한국의 맛을 그대로 내는 음식이 인기가 많다고 소개했다.



이에 김 여사는 "영화에서 통김밥 먹는 장면이 나와서 특히 김밥이 인기가 많은 것 같다"고 말했다.



이어 "문화 중 큰 부분을 차지하는 것이 음식인데, 요즘 K푸드가 각광받고 있다"며 "음식은 한 번 길들여지면 벗어나기 어렵다. 이렇게 중요한 한국의 음식 문화를 널리 알려줘 고맙다"고 격려했다.



한인 사장이 반찬만이 아니라 조부 때부터 쓰던 자개 밥상과 소반, 밥그릇 등을 전시해 한국 문화를 알리고 있는 데에도 감사를 표했다.

이재명 대통령과 함께 미국 뉴욕을 방문한 김혜경 여사가 23일(현지시간) 코리아타운의 한 식료품매장을 방문해 판매 중인 식재료들을 살펴보고 있다. 연합뉴스

김 여사는 이어 마트를 방문, 즉석 떡볶이를 구입했다.



김 여사는 매출이 가장 높은 품목이 한국 반찬이라는 설명을 듣고 놀라워하고, 식품 판매대에서 "요새 김밥 열풍으로 김밥 재료가 아주 잘 팔린다"는 얘기를 듣기도 했다.



마지막으로 서점을 방문한 김 여사는 "뉴욕에서 서점을 운영하시니 K팝 열풍을 최전선에서 실감할 것 같다"고 물었다.

이재명 대통령과 함께 미국 뉴욕을 방문한 김혜경 여사가 23일(현지시간) 코리아타운의 한 서점을 방문해 케이팝 데몬헌터스 관련 상품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

이에 서점 업주는 "20년간 서점을 운영했는데 요새 특히 한류의 인기를 몸으로 느끼고 있다"며 "애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스, 작가 한강의 노벨상 수상 등으로 한국 문화의 인기가 높아지니 한글을 익히기 위한 책이나 한국어능력시험 수험서 매출이 폭발적으로 늘었다"고 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지