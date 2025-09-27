인도·브라질도 ‘反트럼프’… 관세폭탄에 더 끈끈해진 ‘브릭스’ [세계는 지금]

도널드 트럼프 미국 대통령이 취임한 지 1년도 채 지나지 않았지만, 중국과 러시아 등 이른바 ‘브릭스(BRICS)’ 국가들을 중심으로 ‘반(反)트럼프’ 연대가 빠르게 공고해지고 있다. 특히 조 바이든 행정부 시절 미국과 긴밀했던 인도와 브라질마저 반트럼프 연대에 동참하는 모양새를 띠면서, 일각에선 냉전 종식 이후 반미 국제공조가 최고조에 달했다는 평가가 나오고 있다.

지난 7월 6일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 열린 제17차 브릭스(BRICS) 정상회의에 참석한 각국 정상들이 기념 촬영을 하는 모습. 신화연합뉴스

◆‘반(反)미’의 축으로 떠오른 BRICS



24일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 이달 초 베이징 톈안먼광장에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁승리(전승절) 80주년’ 열병식에는 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등이 참석했다. 이들 국가 정상이 한자리에 있는 모습은 전 세계에 생중계되며 ‘반트럼프’ 연대를 상징적으로 보여줬다는 평가도 나왔다.



이번 행사는 ‘반미 중심축’에 자리매김하려는 중국의 영향력이 뚜렷하게 드러났다. 또 중국은 브릭스 국가 사이에서 맹주 역할을 하면서 반트럼프 연대를 확대하고 있는 상황이다.



브릭스는 2009년 중국, 러시아, 인도 브라질 4개국으로 출범한 상설기구다. 브릭스는 출범한 지 얼마 지나지 않아 남아프리카공화국의 가입을 수락했고 이후 10여년 동안 변화가 없었지만, 중국을 중심으로 2023년 이후 급격히 확장하고 있다.

이집트, 에티오피아, 인도네시아, 이란, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)가 최근 브릭스에 가입했다. 또 베트남, 벨라루스, 쿠바, 말레이시아, 나이지리아, 태국, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 볼리비아 등도 브릭스의 파트너국가로 함께하는 등 급속도로 규모가 커지고 있다.

또한 브릭스 국가의 경제력과 인구에서 나오는 영향력은 서방국가를 중심으로 하는 주요 7개국(G7)에 못지않는다는 평이다. 국제통화기금(IMF)과 세계은행 등에 따르면 2024년 기준 중국의 명목 국내총생산(GDP)은 18조7500억달러로 전 세계 GDP의 17%를 차지한다. 브릭스 전체 국가의 GDP는 전 세계의 37%를 차지해 G7에 필적하는 수준에 올라섰다.



인구는 G7의 규모를 아득히 추월했다. 브릭스 주요 국가인 중국과 인도, 러시아, 브라질의 인구는 약 32억1400만명으로 전 세계 인구의 40% 수준이다. 새로 합류하는 국가들까지 더하면 전 세계 인구의 55%가 브릭스 소속이라고 할 수 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 2일 워싱턴 백악관 로즈가든에서 무역 상대국들에 부과한 개별 상호관세를 소개하고 있다. AFP연합뉴스

◆트럼프 행보… BRICS 연대 강화



브릭스 국가들의 결속력이 강해진 계기는 트럼프 행정부의 행보가 가장 주요한 원인으로 꼽히고 있다. 트럼프 대통령은 취임 직후 상호관세 정책과 교역국가를 압박하고 나섰다. 트럼프 행정부의 관세정책은 미국과 우방국의 관계를 빠르게 와해시키고, 반대급부로 반트럼프 연대를 결속시켰다.



대표적인 사례로 인도가 있다. 앞서 바이든 행정부는 중국을 견제하기 위해 인도를 미국편으로 끌어들여 중국을 포위하는 전략을 구사했다. 이 과정에서 미국과 인도 간 경제적인 교류도 커지면서 서로 ‘윈·윈’하는 상황이었다.



하지만 트럼프 행정부는 인도가 러시아산 원유를 수입한다는 이유로 50%에 달하는 관세폭탄을 매기면서 인도는 미국과 멀어지고 중국과 가까워지고 있다. 한때 전쟁까지 벌였던 중국과 인도 관계는 인도가 7년 만에 중국 방문을 추진하는 등 급속도로 밀착하고 있다는 분석이다.



또한 같은 아메리카 대륙에 위치한 브라질도 미국의 ‘징벌적’ 관세에 “새로운 파트너를 찾으면 된다”며 대미 의존 탈피 의지를 드러내기도 했다.



이에 대해 영국 가디언지는 “트럼프식 관세 외교가 브라질·인도 등 신흥 강대국들의 집단적 ‘저항의 축’을 만들어내고 있다”며 “이들 국가는 각개격파당할 수 있다는 우려 속에 서방 G7에 맞선 10개국 규모의 브릭스 울타리 안에서 집단적 보호 방안을 모색하기 시작했다”고 지적했다.

◆G7, 관세와 ‘가자전쟁’으로 분열



반면 미국의 동맹국들로 구성된 G7은 트럼프 행정부의 관세정책과 이스라엘의 가자전쟁을 두고 갈등이 커지고 있다. 당장 트럼프 행정부는 동맹국에도 10~35%의 관세를 부과해 자국의 이익은 극대화했지만 동맹국의 불만은 키웠다는 평가를 받고 있다.



미국이 우방국에 제공하는 안보 지원을 축소한 것도 한몫하고 있다. 로이터통신에 따르면 20일 미 국방부 관계자들은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 발트3국에 대한 일부 안보 지원을 중단하겠다는 메시지를 전달했다. 유럽 국가들이 미국 의존도를 낮춰야 한다는 이유에서다.



이에 유럽연합(EU) 외교관들은 “미국의 일방적인 안보 지원 축소는 푸틴 러시아 대통령을 더욱 대담하게 만들 수 있다”고 우려했다. 실제로 러시아는 트럼프 행정부의 발트3국 안보 지원 축소 발표 이후 에스토니아와 폴란드 영공에 전투기와 무인기를 침투시켰다고 로이터통신이 보도했다.



게다가 G7 중 네 개 국가인 영국, 프랑스, 캐나다, 호주가 팔레스타인을 국가로 공식적으로 인정한 가운데 미국은 각국 정부에 보낸 외교 전문에서 팔레스타인을 잠재적인 국가로 인정하는 모든 조치에 반대한다고 경고하면서 G7 국가 사이에서도 분열양상을 보이고 있다.



뉴욕타임스(NYT)는 “팔레스타인 국가 인정이 현지 상황을 바꿀 가능성은 작지만 주요 서방 동맹국이 미국의 정책과 결별하고 있다는 점을 보여준다”고 지적했다.

