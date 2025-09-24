“고물가 대응 잘할 총리 뽑아야”…첫 연설회에 모인 日의 시선 [특파원+]

“자민당 총재를 뽑는다는 건 사실상 일본의 총리대신을 결정하는 것이니까요.”

차기 자민당 총재선거에 도전장을 낸 후보자 5명의 1차 합동연설회가 열린 24일 오후 도쿄 지요다구 아키하바라역 앞. 20대 남자 대학생 M씨는 행사장 뒤쪽에서 끝까지 연설을 들은 뒤 박수를 보내고 있었다. 그는 ‘젊은층에서도 이번 선거에 관심이 많으냐’는 질문에 “대다수 청년들은 ‘총재선거를 하는 구나’ 정도로 여길지 모르지만, 물가 상승이라는 국민 한명 한명이 직결된 과제에 어떻게 대처할 것인가 시험을 받는 중요한 선거라고 생각한다”고 말했다.

24일 일본 도쿄 아키하바라역 근처에서 시민들이 삼엄한 경비 속에 열린 자민당 총재선거 합동연설회를 지켜보고 있다. 도쿄=유태영 특파원

마음이 가는 후보를 묻자 그는 상대적으로 젊은 고이즈미 신지로(44), 고바야시 다카유키(50) 후보를 꼽았다. 그는 “자민당이 지난 7월 참의원 선거에서 고물가 대책을 제대로 내놓지 못했다고 많은 국민이 생각한다”며 “두 사람한테는 젊은 리더십을 통한 돌파력으로 위기 국면을 타개하지 않을까 하는 기대가 있다”고 말했다. 이어 “물론 나머지 세 사람도 경륜이 있는 후보인 만큼 어려운 안보 환경 속에서 협상력이나 경험을 살릴 수 있을 것”이라고 했다.

이날 연설회는 삼엄한 경비 속에 진행됐다. 바리케이드가 쳐진 연설회장 안으로 들어가기 위해서는 가방 검사와 보안 검색을 받아야 해 시작 전부터 긴 줄이 이어졌다. 경찰은 바리케이드 뒤쪽에서 연설회를 지켜보는 사람들을 향해서는 확성기로 연신 “회장 안으로 들어가거나 이동을 부탁드린다”고 했다.

자민당 총재는 국회의원 295명의 표와 10만 당원·당우 투표(295표로 환산)로만 결정되는 만큼 한국 대통령선거 유세에 비해서는 열기가 높지 않았다. 하지만 고이즈미 후보와 함께 ‘양강’으로 꼽히는 다카이치 사나에(64) 후보가 연설을 마치자 한쪽에선 일장기를 흔들며 환호성을 질렀고, 녹색 옷을 맞춰 입고 나와 하야시 요시마사 후보 얼굴이 그려진 부채를 흔드는 지지자들도 있었다. 근방을 지나가다 휴대전화를 꺼내 연설회 장면을 촬영하는 사람들도 곳곳에서 눈에 띄었다.

이날 연설회는 후보자별로 10분씩 정견을 발표하는 형식으로 진행됐다. 고바야시, 모테기 도시미쓰, 하야시 후보에 이어 4번째로 연설에 나선 다카이치 후보는 “국가 주권과 명예를 지키겠다. 사랑하는 일본과 일본인을 위해 싸우겠다”고 했고, 마지막 연설자인 고이즈미 후보는 “이곳 아키하바라는 일본 경제 재생에 힘썼던 아베 신조 전 총리가 몇 번이나 연설했던 곳”이라며 고물가 대책 마련에 힘쓰겠다고 했다.

일본 자민당 총재선거에 출마한 다카이치 사나에 후보가 24일 도쿄 아키하바라역 앞에서 열린 합동연설회에서 연설하고 있다. 도쿄=유태영 특파원

연설이 모두 끝난 뒤에는 다섯 후보가 나란히 서서 지지자들에게 손을 흔들며 인사했다.

도쿄 여행 중에 마침 연설회가 있어 보게 됐다는 후쿠오카 출신 50대 남성 모로이시씨는 ‘경제 대책’과 함께 ‘야당과의 관계’를 이번 선거의 핵심으로 꼽았다. 그는 “자민당이 지금 소수 여당이기 때문에 어느 야당과 논의해 일을 진행시킬지가 가장 중요하다고 본다”며 “어떤 후보가 최선일지 아직 고민하고 있지만 분위기는 다카이치 후보 쪽이 유력한 것 같다”고 말했다.

모로이시씨가 언급한 야당과의 관계 설정 문제는 이날 연설회 직전 열린 일본기자클럽 토론회에서 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 다카이치 후보는 “자민·공명당 연립을 중심축으로 플러스 알파를 해 한시라도 빨리 연립 정권의 틀을 짤 것”이라고 했고, 모테기 후보도 연정 확대를 위해 다양한 접근을 해왔다고 말했다.

24일 일본 도쿄 아키하바라역 앞에서 열린 자민당 총재선거 합동선거 연설회에서 마지막 주자로 나선 고이즈미 신지로 후보. 도쿄=유태영 특파원

반면 고이즈미 후보는 “연립(확대)이 하나의 선택지임에는 틀림없지만 사회보장이나 고물가 대책 등에 관한 정책 협의에서 신뢰관계를 구축해야 한다”고 강조했다. 고바야시, 하야시 후보도 정책별·사안별 연대를 우선시했다.

한편 최근 ‘강경 우파’ 이미지를 희석하려고 애를 쓰고 있는 다카이치 후보는 토론회에서 지난해와 달리 야스쿠니신사 참배에 대한 명확한 입장을 밝히지 않는 이유에 관한 질문을 받고 “차분한 마음으로 최후에, 적절히 판단해야 한다”며 “이것이 외교 문제로 되지는 않을 것”이라고 말했다. 일본 언론들은 이 발언을 두고 “외교에 대한 영향을 고려하겠다는 뜻을 나타낸 것”이라고 풀이했다.

그는 또 북한·러시아·중국 대응 방안에 대해서는 “한국과의 관계를 심화시킬 것”이라고 말했다.

