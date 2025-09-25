설 기차표 예매 6400만번… 잡고 보니 ‘매크로’

지난 설 연휴 당시 매크로 프로그램을 이용해 수서고속철도(SRT) 승차권을 예매한 이들이 경찰에 붙잡혔다.



서울 수서경찰서는 24일 컴퓨터 등 장애 업무방해 혐의로 6명을 검거해 검찰에 송치했다고 밝혔다.

수서역에 정차 중인 SRT 모습. 연합뉴스

경찰에 따르면 이들은 올해 설 연휴를 일주일여 앞둔 1월16일부터 연휴 마지막 날인 30일까지 SRT 승차권 예약발매 시스템에서 매크로 프로그램을 사용한 혐의를 받는다. 매크로 프로그램은 특정 작업을 자동으로 반복해주는 컴퓨터 프로그램이다. 이들은 직접 만들거나 인터넷에서 내려받은 매크로 프로그램으로 승차권을 사는 작업만 6400만번 반복한 것으로 조사됐다.



SRT 운영사인 SR은 지난 2월 회원 9명이 설 명절 승차권 예매에 매크로 프로그램을 사용한 정황을 포착하고 경찰에 수사를 의뢰했다. 이들 중 1명은 가족 계정을 포함한 4개 계정으로 승차권 구매를 시도한 것으로 나타났다.



매크로 프로그램을 사용했지만 승차권을 구매하지 못한 사례도 있었다. 이들 중 한명은 3100만회나 접속을 시도했지만 승차권을 얻지 못한 것으로 파악됐다. 경찰은 이들이 암표 거래로 수익을 챙겼을 가능성도 조사했으나 혐의점을 찾지 못하고 개인적으로 이용하려 한 것으로 결론지었다.



경찰은 추석 명절 기간에도 매크로 프로그램을 이용한 기차 승차권 예매 행위에 대해 집중 단속을 벌이고 있다. KTX 운영사인 한국철도공사와 SR은 의심사례를 발견하면 경찰 수사를 적극 의뢰할 방침이다. 매크로 프로그램을 통해 승차권을 구매하면 업무방해죄로 처벌받을 수 있다.

